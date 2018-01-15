В РФ намерены ввести санкции против WADA за отстранение России от Олимпиады

В РФ намерены ввести санкции против WADA из-за недопуска на Игры-2018. В РФ готовят санкции в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые, по мнению российских властей, были причастны к устранению российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

В России разрабатывают санкции в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые, по мнению российских властей, были причастны к отстранению сборной России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, сообщает «Новая Газета», со ссылкой на газету «Известия».

По словам сенатора, сейчас «идет процесс определения людей», против которых будут введены ограничения. Источники газеты в парламенте уточнили, что речь может идти «о почти десятке персон», среди которых могут быть не только сотрудники WADA.

По словам собеседников издания, в отношении этих людей в России могут быть введены «персональные меры, в частности возбуждены дела, в том числе уголовные». Кроме того, фигурантам списка будет ограничен въезд на территорию России.

Председатель комиссии Совфеда Андрей Климов также заявил газете, что в Совфеде изучают вопрос о «возможной причастности» спецпрокурора США Роберта Мюллера к решению WADA об отстранении российской сборной от ОИ-2018.

Решение о введении санкций в отношении некоторых сотрудников WADA было принято 12 декабря 2017 года на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов, уточнил Климов.

5 декабря Международный Олимпийский комитет по итогам расследования использования допинга российскими спортсменами отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом.

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

WADA заподозрила сотни российских спортсменов в употреблении допинга, некоторые из них были пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх и лишены результатов Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Новая Газета»