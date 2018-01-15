В школьной поножовщине в Перми пострадали девять человек

В пермской школе произошла поножовщина, ранены девять человек. Учительница и один из учеников в тяжелом состоянии.

При нападения двух неизвестных на школу в Перми пострадали девять человек. Оба подозреваемых задержаны, сообщает «Левый Берег», есть информация, что они сами учащиеся этой школы.

Нападение произошло в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №127». Пострадали учительница школы и восемь детей. Двое пострадавших – учительница и ребенок 16 лет – госпитализированы с ранениями шеи в тяжелом состоянии, у остальных – «незначительные поверхностные травмы», пишет РБК со ссылкой на региональный минздрав.

Здание школы эвакуировано. На момент нападения в нем находились 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых.

Оба подозреваемых задержаны, есть данные, что они сами учащиеся этой школы, но официально эта информация не подтверждена.

Позже, Краевое управление Следственного комитета России подтвердило, что злоумышленники – ученики школы.

«Утром 15 января 2018 года в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения», – сказано в сообщении.

«Левый Берег»