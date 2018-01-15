Украина против России: гиперзвуковая гонка

О страшном сне Путина или появится ли в Украине своя гиперзвуковая ракета. Украина по-прежнему сохраняет достаточно высокий технологический потенциал, который позволяет ей оставаться в лидерах перспективного мирового рынка вооружений.

На фоне ажиотажа отечественных и особенно российских СМИ вокруг впервые попавшего на видео фактически готового к полевым испытаниям оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», несколько в тени остались другие разработки КБ «Южное». Причем засвеченные в том же видео через некоторое время эпизоды впоследствии были вырезаны (военной цензурой?), пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

А там действительно были крайне интересные вещи. Так, впервые раскрыты некоторые детали очень перспективного проекта днепровцев — гиперзвуковой крылатой ракеты. Впервые ее изображение появилось на стенде конструкторского бюро на выставке «Оружие и безопасность-2017». Причем, учитывая общемировые тенденции, стоит сделать осторожное предположение, что это противокорабельная ракета.

Гиперзвуковые ракеты являются приоритетом военной программы США и России последние десяток лет. Причем стоит сказать, что работы по этому направлению были начаты еще в СССР — была даже разработана ракета Х-90, которая достигала скорости в 4 Маха. Тут стоит напомнить, что число Маха определяется как отношение скорости самого летательного аппарата к скорости звука в воздухе на данной высоте и составляет около 1224 км/ч, то есть ракета летала вчетверо быстрее звука. В общей сложности было проведено как минимум семь успешных испытательных пусков Х-90, но из-за распада СССР в 1992 г. этот проект был закрыт. Интересно, что по другим данным — просто заморожен и перспективная российская противокорабельная ракета «Циркон» базируется именно на этой разработке.

Проблемой гиперзвуковых ракет является не достижение огромной скорости — те же межконтинентальные ракеты летают с еще большими скоростями (самая высокая скорость зафиксирована у американской Minuteman III и составляет 20 Махов), а то, что для гиперзвукового режима полета требуется специальная термическая защита, новые конструкционные материалы для корпуса и что самое главное — другой двигатель. Дело в том, что для гиперзвуковых летательных аппаратов требуется прямоточный воздушно-реактивный двигатель совершенно особой конструкции, не похожий ни на один из известных типов.

Главная особенность такого двигателя в том, что он не способен работать на скоростях менее 5 Махов даже полминуты, так как сжатый поток просто не прогревается до температур, которые нужны для полного сгорания топлива. Именно поэтому все известные гиперзвуковые летательные аппараты, оснащенные собственным двигателем, в любом случае разгоняются при помощи разгонного твердотопливного двигателя. Это позволяет достичь минимально требуемой скорости для запуска гиперзвукового двигателя и продолжить управляемый полет в автономном режиме. Судя по имеющимся прорисовкам, по этому же пути пошли и конструкторы КБ «Южное» (тут же заметим, что прорисовки с выставки и засвеченные в сюжете несколько отличаются).

И достижение огромной скорости не является самоцелью конструкторов — современные системы ПВО могут и проектировались так, чтобы сбивать объекты с еще большей скоростью. Важной характеристикой является система наведения (при таких высоких температурах должна обеспечиваться правильная работа бортового радиоэлектронного оборудования, которое очень чувствительно к нагреву) и скорость, на которой ракета способна маневрировать на конечном этапе полета (условно говоря, при подлете к цели — это прежде всего площадные объекты типа флотских соединений или защищенных командных пунктов).

Насколько близко КБ «Южное» и наш военно-промышленный комплекс в целом к решению хотя бы ряда этих проблем сказать сложно. Однако, судя по некоторым отрывочным данным (как открытым, так и некоторого инсайда — хотя с советских времен «Южное» одно из самых закрытых учреждений ВПК), можно говорить, что уже решена проблема ракетного топлива для разгонного твердотопливного двигателя, отработана (или близка к этому) система управления оперативно-тактической ракеты, которая с некоторыми изменениями может быть адаптирована и для гиперзвуковой ракеты.

Естественно, что достоверных данных по характеристикам такой ракеты просто нет, однако представители КБ «Южное» на выставке в приватных разговорах говорили о скорости в 5-6 Маха и дальностью полета в 300 км. Эти цифры вызывают только улыбку — зачем нужна гиперзвуковая ракета с такой микроскопической дальностью? При этом была сделана замечательная оговорка — «для экспортного варианта», то есть, чтобы не попадать под действие договора о нераспространении ракетных технологий. Попутно заметим, что, по всей видимости, фактически дальность полета такой ракеты может составлять 1750 — 1800 км.

Тут мы подходим к одному важному вопросу — «а кто оплачивает этот банкет?» Ведь начиная с 2014 г. государственных вливаний в разработки КБ «Южное» нет — да и не до таких фундаментальных работ сейчас воюющей уже четыре года стране. Зато за последние четыре года очень сильно продвинулся в этом направлении Китай. Американские эксперты заявляют, что в ближайшие год-два Пекин завершит разработку (а через несколько лет примет на вооружение) гиперзвуковой противокорабельной ракеты DF-21 с дальностью поражения до 3000 км.

На фоне очень плотных контактов КБ с китайской стороной, которые резко активизировались после 2014 г. можно предположить (подчеркиваю предположить), что часть перспективных наукоемких разработок наши инженеры могут вести по иностранным контрактам.

В любом случае необходимо отметить, что Украина (или, по крайней мере, несколько десятков конструкторских бюро и предприятий) по-прежнему сохраняет достаточно высокий технологический потенциал, который позволяет ей оставаться в лидерах перспективного мирового рынка вооружений.

Большинство военных специалистов единодушно в мысли, что первое государство, которое сумеет массово поставить на вооружение гиперзвуковые летательные аппараты, получит, по сути, абсолютное оружие, способное решать любые стратегические задачи в кратчайший срок и с минимальными затратами. К примеру, быстро и безнаказанно уничтожить военно-политическое руководство любой страны, инфраструктуру ее государственного управления, ключевые военные и экономические объекты. Проще говоря, одномоментно обезглавить любого противника, парализовав его способность к сопротивлению и самое главное — ответному удару. А это дорогого стоит и поэтому в ближайшие годы мы увидим результаты гиперзвуковой гонки.…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»