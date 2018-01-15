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Политика

Политические игры: Принцип абсурда

Павел Казарин, «Украинская Правда»
15 января 2018

Журналист Павел Казарин о «принципе Евтушенко», или как еще называют его в политтехнологии – «принцип абсурда». Как обесценивают идеи конкурентов с помощью «кандидатов-спойлеров».

В политтехнологиях есть прием «кандидата-спойлера». Речь о человеке, которого основной кандидат отправляет в избирательную компанию с одной-единственной целью, пишет на страницах «Украинской Правды» Павел Казарин: обесценивать идеи конкурентов.

Если главный соперник – либерал, то «спойлер» начинает отрабатывать эту же либеральную повестку, только доведенную до абсурда. Требовать платного среднего образования, имущественного ценза на выборах и прочего социал-дарвинизма во всем его бессердечии.

Если главный оппонент – «государственник», то «спойлер» может требовать прямой цензуры, национализации и полицейского государства.

В любом случае, «спойлер» берет повестку оппонента и превращает ее в жупел. В пугало. Создает у обывателя ощущение, что ваш конкурент попросту недоговаривает о своих желаниях, а реально они выглядят так, как их озвучивает ваш «подставной».

В конце концов, отторжение может вызывать сама фигура вашего «спойлера». При достаточной одиозности, ему даже нет смысла нести чушь.

Достаточно проговаривать тезисы оппонента – и репутация «подставного» будет играть против вашего конкурента. Просто по факту похожести программ.

В Украине эта политтехнология превращается в мировоззрение.

Мы отождествляем идеи и спикеров. Спорим не о сказанном, а о говорящем.

Блокаду Донбасса обсуждали через призму фигур Семенченко и Соболева.

Освобождение пленных – по берету Порошенко.

Антикоррупционный суд – по нашему отношению к Шабунину.

Обложка стала важнее содержания. Авторство – первичнее смыслов.

Как следует отвечать на фейке об Украине

Мы радостно упрощаем окружающую жизнь верой или неверием. Как у Стругацких – если уж верим, то до обомления и преданнейшего щенячьего визга. Если нет, то со сладострастием харкаем желчью на все идеалы – ложные и истинные. Полутонов нет, точнее, мы их не замечаем.

«Если Евтушенко против колхозов, то я за» – формула Бродского стала главным содержанием наших дискуссий. Сектанское мышление объявляет ересью проповеди «лжепророков». Если так, то мы – сектанты.

Любую здравую идею можно обесценить.

Многократным тиражированием.

Эксцентрикой спикера.

Партийным флагом.

Но сама идея от этого не перестает быть здравой.

Проблемы начинаются тогда, когда мы об этом забываем.

«Що там у москалів?»: события прошедшей недели в России

Мы отождествляем идеи с их носителями. И боремся с программным ради войны с персональным. Чужая идея не обсуждается по причине того, что она чужая. Своя идея защищается благодаря стороне баррикад.

Украинская политика изначально вождистская. Избиратель голосует за лица, а не программы. Но с недавних пор она стала похожа на второй тур выборов.

Тот самый, в котором голосуют не «за», а «против».

Тот самый, в котором идет битва не рейтингов, а антирейтингов.

И если это не проблема, то что тогда – проблема?

Павел Казарин, «Украинская Правда»

Tags: Павел Казарин, политика, Украина

© Гуляй Поле

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