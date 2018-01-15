МИД Украины назвал Россию опасной для украинцев страной

Россию поставили в один ряд с такими странам, как Сомали, Сирия, Ливия и Йемен. МИД напомнил, что его возможности в этих странах в настоящее время весьма ограничены.

Украинцев просят не ехать в Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию. Об этом в Twitter написал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

«Еще раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хотя и делают невозможно», — подчеркнул он.

Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе, як у цьому лівійському випадку https://t.co/62iPueldt6 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) January 14, 2018

Как известно, украинского врача, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освободили.

«13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен», – говорится в сообщении МИД Украины.

Посольство Украины в очередной раз призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным.

Как сообщало «Гуляй Поле», уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории Российской Федерации.

«Гуляй Поле»