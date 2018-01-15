Неделя в ОРДЛО: страх потери техники, борьба с гуманитарными миссиями и отсутствие мобильной связи

Расчет Захарченко на «осетинские антиджавелины» и охота Пасечника на борцов с луганским голодом. В российском Минобороны до сих пор не могут решить одну единственную задачу: какой такой прибор приварить к танку, дабы его не обнаружила вездесущая американская ракета и не разнесла одномоментно вдребезги.

Обзор событий в ОРДЛО на прошедшей недели. От проблемы российского военного-технического обеспечения в ОРДЛО, в свете поставки Украине американских противотанковых комплексов, до технологического падения мобильной связи. Отдельный вопрос – борьба с присутствием иностранных гуманитарных миссий спасающих от голода население ОРДЛО. Обо всем этом пишет в своем обзоре на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Расчет Захарченко на осетинские «антиджавелины»

Включенный Вашингтоном перед самым Новым годом «зеленый свет» для поставок украинской армии легендарных противотанковых комплексов «Джавелин» настолько утомил зрение «генералиссимусу» всея ДНР Захарченко, что даже не позволил ему всецело погрузиться в привычный праздничный запой. Особенно не давала покоя российскому гауляйтеру в ОРДО известная «джавелиновская» опция «выстрелил и забыл», забыть о чем не было никакой мочи. Тем более что и товарищи из генералитета самого минобороны РФ со всеми своими научно-исследовательскими институтами до сих пор не спят ночами, чтобы решить одну единственную задачу: какой такой прибор приварить к танку, дабы его не обнаружила вездесущая американская ракета и не разнесла одномоментно вдребезги.

А пока яйцеголовые в российских оборонных НИИ чешут плещи, старшие над незамысловатым Захарченко «погоны» свистнули в свисток, дабы их подшефный исполнил «противоджавелиновский номер», что привычному к таким выступлениям клоуну было вовсе не сложно. К тому же на подстраховке у «главы ДНР» был его де-юре «советник» Казаков, который де-факто является надсмотрщиком Захарченко от вышеупомянутых кремлевских «погон», то есть самого Суркова с его хваленными «мозговыми центрами».

Все было оформлено под дружественный визит в квазиреспубликанский Донецк главаря еще одного контролируемого Кремлем недогосударства – повелителя самопровозглашенной на территории Грузии Южной Осетии Бибилова. А в результате данного рандеву «мировых лидеров», как поведал в минувший четверг на специальной пресс-конференции Захарченко для «ДНР-медиа», произошел «масштабный прорыв» – дефицит недостающего боевикам оружия (современного, нивелирующего поставки в Украину не только американского летального вооружения, но и канадского, – сразу же уточнил своего шефа Казаков) будет покрыт будущим «импортом» именно из Бибилова анклава.

Само собой, никакого своего как современного, так и несовременного оружия в Южной Осетии отродясь не водилось – только исключительно вооружение российской оккупационной армии. Даже в отличие от Приднестровья южноосетинские коллаборанты так и не сподобились запустить свою отдельную псевдовалюту – там ходит, как и на оккупированной части Донбасса, российский рубль. Но имитация канала оружейных поставок в ОРДЛО из Южной Осетии в будущем вполне возможна. Ведь именно через южноосетинские банки проходит все бюджетное и внебюджетное финансирование ДНР и ЛНР из России, и как раз к Южной Осетии приписана принадлежащая верховному генералитету ФСБ компания «Внешторгсервис», управляющая практически всеми отжатыми у Ахметова с Нусенкисом предприятиями и в ОРДО, и в ОРЛО.

Охота Пасечника на борцов с луганским голодом

Тем временем в соседнем оккупированном Луганске привычно ловили «агентов СБУ». На этот раз таковыми были представлены луганчане, до сих пор пытающиеся сохранить аполитичность и просто оказывающие помощь продуктами и товарами первой необходимости преимущественно луганским старикам и детям от имени местной общественной организации «Народная взаимопомощь». И, о ужас, арестованные бдящими ОРЛО-«чекистами» волонтеры работали на украинскую спецслужбу не напрямую, а через ненавистных «гейропейцев» – международную гуманитарную организацию Action Соntre lа Fаim (ACF), что в переводе с французского означает «Движение против голода».

11 января «МГБ ЛНР» даже выложило в Сеть видео допроса главы «Народной взаимопомощи» Дмитрия Гасимова, который, не поднимая глаз на камеру, «сознался» в своем сотрудничестве с ACF с 2016 г. А также в том, что иностранцы просили проводить среди получателей гуманитарной помощи соцопрос, содержащий «самую страшную военную тайну» – вопросы о возрасте, составе семьи и адресе проживания.

Правда, впоследствии стало известно, что борцов с луганским голодом опричники «главы ЛНР» Пасечника из «подвала» таки выпустили, причем еще 4 января, а данные громкие аресты с традиционной для «луганского филиала ФСБ» практики «лицом в пол», оказывается, прошли еще в середине декабря прошлого года. То есть чекисты из «МГБ ЛНР» провели типичную акцию устрашения местной публики в целях определенной «профилактики». А заключается такая «профилактика» в следующем: люди, хорошо осведомленные о текущей сугубо гуманитарной ситуации в оккупации, которая, похоже, действительно пребывает на грани полной катастрофы, должны вести себя тихо и помалкивать, а не выбалтывать «из-за поребрика» лишнего.

ОРДЛО без мобильной связи

Кстати, именно 11 января всех местных жителей оккупированной части Донбасса ждало очередное «покращення вже сьогодні» – и в ОРДО, и в ОРЛО перестала работать мобильная связь единственного на этой территории украинского оператора Vodafon, якобы из-за окончательного повреждения в зоне боевых действий оптоволоконного кабеля в районе Еленовки. Как заявили в «Vodafone-Украина», у специалистов компании нет никакой возможности устранить поломку, так как вообще отсутствует доступ к большинству объектов, находящихся в донбасских квазиреспубликах. В общем, стало понятно, что «этот дождь надолго».

В Донецке к пунктам продажи карточек мобильного оператора коллаборантов «Феникс», работающего на отжатом в ДНР местном оборудовании «Киевстара», тут же выросли длиннющие очереди. Однако проблема в том, что звонить с «Феникса» по божеским тарифам можно лишь на «Феникс», действующий в пределах исключительно ОРДО. Ведь даже российские «отпускники» для звонков в Россию-матушку ранее покупали симки не «Феникса», а Vodafone – так было намного дешевле. Что уж говорить о звонках в Украину, где у первого оператора – по ценам, как в какую-нибудь Австралию, а у второго – совершенно бесплатно.

Но не только в ценах на мобильную связь, как в «лихих 90-х», дело. Судя по всему, и по покрытию мобильной связью ОРДЛО стремительно возвращается на более чем 20 лет назад. Уже 12 января дозвониться с первого раза на «Феникс» стало очень сложно в связи с высокой нагрузкой на мобильную сеть. Аналогично – и на оккупированной Луганщине, где местный «независимый» оператор «Лугаком» также безнадежно «лег». В пору бы для возобновления нормальной мобильной связи и в ДНР, и в ЛНР подключить инженерные и другие специализированные подразделения российской оккупационной армии, но такую задачу им из минобороны РФ вряд ли поставят. Зачем, чтобы «ихтамнеты» на пьяном досуге постили в своих «вконтактиках» фотки с Донбасса, раскрывающие всю геолокацию их «несуществующих» боевых порядков? Тем более что для связи «по делу» у них же есть рации.

Олег Полищук, «Деловая Столица»