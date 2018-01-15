С начала перемирия на Донбассе сбит третий беспилотник-разведчик

Не смотря на перемирие российско-террористические войска проводят разведку украинских позиций в зоне АТО.

В зоне АТО военные сбили третий российский беспилотник «Орлан-10» с начала перемирия.

Этот тип беспилотника-разведчика способен создавать карты местности в 3D. Получается, что с 23 декабря, когда началось новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили уже третий вражеский беспилотник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10». С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа», – говорится в сообщении.

СИЛИ АТО ЗНИЩИЛИ ВОРОЖИЙ БПЛАЧерговий факт присутності російського озброєння на Донбасі зафіксовано 14 січня. У район… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 14 січня 2018 р.

Отмечается, что «Орлан-10» является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Напомним, 28 декабря 2017 года был сбит российский беспилотник типа «Орлан-10», который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево – Кодыма – Семигорье.

10 января был уничтожен беспилотник типа «Орлан-10», который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка – Артемово – Курдюмовка – Очеретино.

Штаб АТО