В России возбуждено более 200-х дел по событиям в Украине

Следком России возбудил дела против 72 украинских военных за три года. В целом расследуется 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине.

С 2014 года по настоящее время следователи Следственного комитета Российской Федерации возбудили 146 уголовных дел против 72 должностных лица Вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства. Об этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», сообщает «Левый Берег».

«Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», — рассказал глава Следкома.

В целом же, по его словам, расследуется 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине, начиная с 2014 года, отмечает издание.

Напомним, в сентябре Следком России открыл новые дела против министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Дела были также открыты против еще 18 должностных лиц Минобороны Украины.

«Левый Берег»