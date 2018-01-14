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Новости

В России предлагают денонсировать договор о границе с Украиной

РИА «Новости»
14 января 2018

Такую инициативу выдвинул единорос Затулин. Известный своей одиозностью думовец заявляет, что существующих договор полностью «выгоден Украине».

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, депутат от партии «Единая Россия», предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Депутат считает, что договор «односторонне выгоден» Украине, передает РИА «Новости».

«Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши – на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», – заявил Затулин.

По его словам, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.

«Представители России говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет», – утверждает российский парламентарий.

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«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть – нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать – в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ», – подчеркнул Затулин, комментируя свое заявление для РИА «Новости».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной – был до 2014 года основополагающий документом российско-украинских отношений. Он предполагал стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан в том числе и в соответствии с Будапештским меморандумом, по которому Россия, вместе с США и Великобританией, брала на себя гарантии по обеспечению безопасности Украины в обмет на отказ украинских властей от владение ядерным оружием

В феврале-марте 2014 Российская Федерация провела операцию по оккупации Крымского полуострова, а 18 марта 2014 после имитации «референдума» – незаконно включила украинскую Автономную Республику Крым, в состав федерации, в качестве двух субъектов федерации: «Республика Крым» и «город федерального значения Севастополь». Это было первым и грубым нарушением упомянутого договора.

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Позже, используя парамилитарные структуры, под которые были замаскированы Силы специальных операций России, была развязана прямая агрессия на Востоке Украины. В конце августа 2014 года Россия применила регулярные воинские части, нарушив неприкосновенность границы и осуществив прямое вторжение в Украину в Донецкой и Луганской областях. Итогом российской деятельности стало образование двух криминально-террористических анклава на оккупированных на Востоке Украины, получивших название ОРДЛО. В рамках Минского переговорного процесса Россия пытается на своих условиях протолкнуть ОРДЛО в состав Украины на своих условиях.

В связи с этим необходимо отметить, как уже сообщало «Гуляй Поле», что в настоящее время Россия, в одностороннем порядке, проводит демаркацию государственной границы с Украиной на участке подконтрольной ОРДЛО. Украина потеряла контроль над этим участком границе в августе 2014 года, после прямого вторжения российских регулярных частей на Восток Украины и оккупации ОРДЛО.

Изменение границы российской стороной сопровождается захватом стратегически важных объектов: господствующих высот, гидротехнических сооружений и т. п. Остается ликвидировать формальное препятствии – существующий пока договор о границе между Россией и Украиной.

РИА «Новости»

Tags: граница, договор, меморандум, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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