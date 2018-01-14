В России предлагают денонсировать договор о границе с Украиной

Такую инициативу выдвинул единорос Затулин. Известный своей одиозностью думовец заявляет, что существующих договор полностью «выгоден Украине».

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, депутат от партии «Единая Россия», предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Депутат считает, что договор «односторонне выгоден» Украине, передает РИА «Новости».

«Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши – на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», – заявил Затулин.

По его словам, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.

«Представители России говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет», – утверждает российский парламентарий.

«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть – нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать – в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ», – подчеркнул Затулин, комментируя свое заявление для РИА «Новости».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной – был до 2014 года основополагающий документом российско-украинских отношений. Он предполагал стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан в том числе и в соответствии с Будапештским меморандумом, по которому Россия, вместе с США и Великобританией, брала на себя гарантии по обеспечению безопасности Украины в обмет на отказ украинских властей от владение ядерным оружием

В феврале-марте 2014 Российская Федерация провела операцию по оккупации Крымского полуострова, а 18 марта 2014 после имитации «референдума» – незаконно включила украинскую Автономную Республику Крым, в состав федерации, в качестве двух субъектов федерации: «Республика Крым» и «город федерального значения Севастополь». Это было первым и грубым нарушением упомянутого договора.

Позже, используя парамилитарные структуры, под которые были замаскированы Силы специальных операций России, была развязана прямая агрессия на Востоке Украины. В конце августа 2014 года Россия применила регулярные воинские части, нарушив неприкосновенность границы и осуществив прямое вторжение в Украину в Донецкой и Луганской областях. Итогом российской деятельности стало образование двух криминально-террористических анклава на оккупированных на Востоке Украины, получивших название ОРДЛО. В рамках Минского переговорного процесса Россия пытается на своих условиях протолкнуть ОРДЛО в состав Украины на своих условиях.

В связи с этим необходимо отметить, как уже сообщало «Гуляй Поле», что в настоящее время Россия, в одностороннем порядке, проводит демаркацию государственной границы с Украиной на участке подконтрольной ОРДЛО. Украина потеряла контроль над этим участком границе в августе 2014 года, после прямого вторжения российских регулярных частей на Восток Украины и оккупации ОРДЛО.

Изменение границы российской стороной сопровождается захватом стратегически важных объектов: господствующих высот, гидротехнических сооружений и т. п. Остается ликвидировать формальное препятствии – существующий пока договор о границе между Россией и Украиной.

РИА «Новости»