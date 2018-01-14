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Новости

В Самаре выявилась тесная связь руководства полиции с криминальными сообществами региона.

«Засекин.Ru»
14 января 2018

Речь о руководителях самарского регионального центра по противодействию экстремизму. Самарский центр «Э» имеет в регионе репутацию «политической полиции», но выяснилось, что он действовал в интересах криминального сообщества. В дело вмешались представители федеральных властей.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вадим Нещадимов, который вел «дело самарских блогеров» Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Натальи Умяровой, попал в поле зрения депутата Госдумы Андрея Лугового, известного по «делу Литвиненко». Парламентарий просит генпрокурора России Юрия Чайку взять под особый контроль расследование предполагаемых фальсификаций уголовных дел в интересах самарской криминального сообщества «Законовские», известные тек же как «Барыги», сообщает самарский информационно-аналитический порта «Засекин.Ru».

«После исхода губернатора Николая Меркушкина из Самарской области в загадочный мир финно-угорских народов, зачистке от «старых, проверенных кадров» подвергаются не только члены регионального правительства и городских администраций, но и силовые органы региона. Они, согласно сложившейся в России традиции, составляют каркас территориальных систем управления и «рихтуются» под каждого нового главу региона отдельно. В Самарской области подобные полноценные волны смены силовиков проходили пока только дважды. Первая волна началась в 2005 году и закончилась в середине 2007 года. Тогда первого самарского губернатора Константина Титова «готовили» к уходу со своего поста и приходу нового главы региона, выходца из группы «РосОборонЭкспорт» (позже группа стала называться «Ростех») Владимира Артякова», – пишет журналист интернет-издания Софья Паркер.

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Вторая волна совпала со сменой Владимира Артякова на Николая Меркушкина. И в первом, и во втором случае сменилось руководство ГУ МВД, прокуратуры, следственных и налоговых органов.

Сегодня наблюдаются схожие процессы: к уходу готовят людей, сделавших свою карьеру в Самарской области в течение последних четырех-пяти лет. Интерес к начальнику областного центра «Э» особенно показателен, поскольку данное подразделение полиции заслужило репутацию «политического отдела», борющегося не столько с реальными преступниками, сколько с политическими и бизнес оппонентами власти.

О том, что действующих высокопоставленных сотрудников МВД и СКР Самарской области начали проверять на предмет возможных связей с организованной преступностью сообщает «Засекин.Ru» ссылаясь на источники «РБК».

Депутат Госдумы Андрей Луговой в своем официальном обращении к генпрокурору Юрию Чайке просит провести проверку «в порядке надзора за следствием и дознанием по делам «Барыг», которое проводят ФСБ и СКР по фактам превышения должностных полномочий высокопоставленными силовиками в Самарской области».

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В частности, проверке «на предмет возможного укрывательства преступлений самарского криминального сообщества «Законовские» и фабрикации уголовных дел в отношении невинных людей» должен быть подвергнут бывший руководитель следственного отдела по Промышленному району управления СК Олег Трухман и начальник Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД Вадим Нещадимов.

По данным «Засекин.Ru», о том, что в отношении Нещадимова инициирована проверка, стало известно в середине декабря 2017 года, когда в Самаре был задержан прокурор Безенчукского района Андрей Павлов, которого обвинили в получении взятки в размере 750 тысяч рублей от «Законовских» за покровительство. Павлов, якобы, четыре месяца был «в разработке» и к преступлению мог быть причастен некий сотрудник отдела по противодействию коррупции ГУ МВД по Самарской области.

Летом 2017 года сотрудники ФСБ, расследуя убийство самарского предпринимателя Вадима Винокурова, совершенное в 2014 году, задержали несколько предполагаемых активных участников криминального сообщества «Законовские». В августе ФСБ сообщила, что по показаниям подозреваемого киллера был задержан предполагаемый лидер «Барыг» Сергей Гафуров. Его заподозрили в подготовке еще одного покушения, подчеркивает «Засекин.Ru» со ссылкой на «Интерфакс».

В сентябре управление ФСБ по Самарской области сообщило, что нашло схрон «Барыг» с гранатометами, огнеметами, автоматами, патронами и пластидом.

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Луговой написал в запросе, что Трухман и Нещадимов умышленно скрыли явку с повинной киллера Натальи Солдатовой, которая была убита в ходе незаконного раздела собственности, уточняет «Засекин.Ru» информацию источников. Также он потребовал от генпрокурора проверить, почему члены криминального сообщества, совершившие нападение на чиновника самарской мэрии, «избежали наказания, а вместо них за нападение были осуждены подставные лица».

Депутат так же напомнил: «Нещадимов вел уголовное дело троих журналистов, которые были осуждены по весьма спорному обвинению за тексты, касающиеся деятельности криминального сообщества «Законовские». Речь идет о деле «самарских блогеров» Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца, которых обвинили в вымогательстве 3 млн руб. у руководителя компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Они получили по 6, 5 и 7 лет колонии соответственно. Дмитрий Бегун назвал «инициаторами всей этой грязной истории» руководство самарской полиции.

«Если заинтересованной стороной в посадке блогеров были представители криминального сообщества «Законовские» и помогали им в этом сотрудники полиции, как указывает депутат Луговой, то каким образом главным действующим лицом в «деле самарских блогеров» оказался руководитель ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило? Есть ли у него какие-либо связи с упомянутой ОПГ? Или речь идет о какой-то зависимости от Вадима Нещадимова?», – задает вопросы Софья Паркер.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Санкт-Петербурге местные коллеги самарских «бандитов-полицейских» фабрикуют дело против лидера «Антивоенного комитета» Диана Ретинской. Ее и двух ее соратников Михаила Войтенко и Ильяса Миникаева необосновано обвиняют в незаконном хранение оружия и взрывчатки. Полиция явно совершила подлог улик, подбросив оружие и взрывчатку в машину Михаила Войтенко.

Недавно Диану Ретинскую вызывали для беседы в ФСБ. Представитель российской спецслужбы проводивший беседу, отметил, что не находит состава преступления в действиях Динаны Ретинской.

Несмотря на все это лидер «Антивоенного комитета» Диана Ретинская намерена и дальше продолжать борьбу против милитаризации России. Одно из главных требований «Антивоенного комитета» – остановить российскую агрессию против Украины.

«Засекин.Ru»

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