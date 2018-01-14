В Новосибирске офицер-ракетчик вышел с плакатом «Меня обманул Путин»

Майор российской ракетной дивизии рассказал, что отстранен от службы за заграничную поездку без разрешения начальства. В поездку он отправился по семейным обстоятельствам, поставив свое начальство в известность.

Майор новосибирской ракетной дивизии Владимир Скубак 9 января провел одиночный пикет у резиденции полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе в Новосибирске, сообщили «НГС.Новости».

Ракетчика лишили допуска к государственной тайне за то, что он в марте 2014 года вывез с территории Украины 16-летнего сына бывшей жены, она его там бросила одного. Военнослужащий обращался за помощью в администрацию президента РФ, Министерство иностранных дел и к уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Павлу Астахову, но везде получил отказ. Из-за обострения ситуации на востоке Украины майор вынужден был действовать самостоятельно. Он не успел получить разрешение от высшего командования на выезд за пределы России, хотя официально поставил в известность о поездке своего командира.

«Я проходил службу в ракетной дивизии. Не сошёлся, скажем так, характером с командиром части и прокурором. Отстаивал свои права. Меня лишили допуска к государственной тайне за то, что я в марте 2014 года вывез с территории Украины сына бывшей жены, она его там бросила на произвол судьбы», – рассказал корреспонденту «НГС.Новости» майор Глуховской ракетной дивизии Владимир Скубак.

Майор самостоятельно вывез из Днепропетровской области сына и потом около года продолжал службу в своей части. Однако через год, весной 2015 года, по словам Скубака, его лишили допуска к государственной военной тайне именно за поездку на Украину.

По словам майора, для военнослужащего это означает увольнение, и он вынужденно написал рапорт об увольнении по состоянию здоровья. После этого он не только лишился работы, но и возможности получить положенную по закону квартиру.

«Для военнослужащего это означает увольнение. Ну я и написал рапорт об увольнении по состоянию здоровья», – пояснил Скубак. Он добавил, что он не только лишился работы, но и возможности получить положенную по закону квартиру. Все суды, вплоть до Верховного, встали на сторону руководства ракетной дивизии.

Попытки решить квартирный вопрос в судах оказались безуспешными. «НГС.Новости» направили официальный запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию.

«НГС.Новости»