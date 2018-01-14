Российский Владимир рекламируют видами украинского Львова

В России путеводитель по «Золотому кольцу» проиллюстрировали фото из Львова. Такое же фото обнаружено и на сайте российского сотового оператора МТС.

В путеводителе по российскому городу Владимир «Ворота Золотого кольца» проиллюстрирован фотографией из Львова. Новость о выходе нового путеводителя с фотографией, передает «Деловая Столица», была обнародована на российском сайте «Провинция.ру».

Так, на фото видна площадь А. Мицкевича и Львовская ратуша.

Примечательно, что ранее эта фотография фигурировала в рекламе нового сервиса мобильного оператора МТС «Виртуальная история».

«Гуляй Поле» напоминает, что накануне появилась информация об очередных манипуляция российским Пенсионным фондом.

«Деловая Столица»