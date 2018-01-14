Во Франции обнаружен глобус с «отдельным» Крымом.

Речь идет о лампе в виде глобуса на которой Крым отмечен отдельным серым цветом, отличающимся от контуров границ стран: украинского зеленного и российского красного.

Во Франции в продаже появился глобус, на котором аннексированный Крым изображен «частью России». Об этом сообщила писательница и певица Ирена Карпа, передает «Деловая Столица» со ссылкой на Ирены Карпы в Facebook.

«Хотела детям лампу-глобус купить. Пришла в магазин, смотрю — а тут такой крымнаш прокрался», – написала она.

Отметим, на карте также Днепр указан как «Днепропетровск».

«Деловая Столица»