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Новости

Во Франции обнаружен глобус с «отдельным» Крымом.

«Деловая Столица»
14 января 2018

Речь идет о лампе в виде глобуса на которой Крым отмечен отдельным серым цветом, отличающимся от контуров границ стран: украинского зеленного и российского красного.

Во Франции в продаже появился глобус, на котором аннексированный Крым изображен «частью России». Об этом сообщила писательница и певица Ирена Карпа, передает «Деловая Столица» со ссылкой на Ирены Карпы в Facebook.

Лампа-глобус.

«Хотела детям лампу-глобус купить. Пришла в магазин, смотрю — а тут такой крымнаш прокрался», – написала она.

На карте видно что Крым закрашен отдельным цветом.

Отметим, на карте также Днепр указан как «Днепропетровск».

«Деловая Столица»

Tags: аннексия Крыма, крым, оккупация, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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