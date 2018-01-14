Россия в Крыму разместила средства ПВО

Оккупанты развернули в Крыму зенитно-ракетные комплексы для «защиты от Украины».

Россия развернула в аннексированном Крыму второй дивизион зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Комплексы ПВО расположены возле мыса Фиолент в Севастопол сообщает «Деловая Столица», со ссылкой на российские источники.

Они были выдвинуты на позиции и развернуты. Технические расчеты перевели их в боевое положение.

Также начали работать средства обнаружения и отслеживания целей.

Как заявил командующий ВВС и ПВО Южного военного округа РФ Виктор Севостьянов на церемонии, которая посвящена началу вахты С-400, новые комплексы повысят «боевые возможности и эффективность всей противовоздушной обороны» Крыма. Севостьянов назвал возможности комплекса «Триумф» уникальными.

В свою очередь в Кремле заявили, что размещение второго дивизиона С-400 не должно восприниматься как угроза.

Как пояснил пресс-секретарь российского президента, это сделано, чтобы обеспечить безопасность России. По его словам, у Москвы есть на это «полное суверенное право».

Как сообщало «Гуляй Поле» второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

«Деловая Столица»