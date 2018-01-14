«Що там у москалів?»: события прошедшей недели в России

Событии в России и комментарии к ним, в авторской программе телеканала «ATR». С иронией и сарказмом о самом серьезном.

Журналист Айдер Муждабаев в студии передачи «Що там у москалів?» на телеканале о самых интересных событиях прошедшей недели в России. Обсуждение и комментарии по вопросам политики Кремля и российской региональной жизни, в авторской программе телеканала «ATR».

Звонок по Skype корреспонденту агентства «УНИАН» в Москве Роману Цимбалюк и обсуждение последних заявлений президента России Владимира Путина. Ключевым вопросом стала инициатива нацлидера о передаче захваченных российскими войсками в Крыму боевых кораблей, самолетов и другой техники.

«Гуляй Поле» напоминает, в четверг, 11 января, во время встречи с российскими журналистами президент России Владимир Путин заявил, что Кремль готов вернуть украинскую военную технику из оккупированного Крыма. В свою очередь, действующий командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос о возвращении техники из оккупированного Крыма будет решать руководство Украины.

Заявление Путина вызвало бурную дискуссию среди политиков, военных и экспертов в Украине. Дмитрия Ярош, комментируя высказывание Путина, предложил разрушить «московскую империю». Существуют опасения, что при возврате технику могут заминировать, основной упор сделан на рассмотрении технического состояния украинских кораблей и военной техники которую использовали, как источник запасных частей для российской техники. В тоже время речь идет и о политических аспектах данного предвыборного заявления Путина.

Далее в программе можно узнать новости и комментарии о жизни российских регионов и другую любопытную информацию.

«ATR»