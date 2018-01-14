«Письмо» Порошенко в ФСБ — месть Саакашквили за уголовное дело в Украине

Публикация Рустави-2 некого обращения Порошенко к главе ФСБ РФ является фальшивкой, созданной, скорее всего, российскими спецслужбами — как месть за преследование Саакашвили в Украине за организацию переворота на российские деньги.

Об этом экс-советник дипломатической миссии Грузии при НАТО, экс-государственный советник президента Шеварнадзе (1997 — 1999) Вахтанг Маисая написал на своей странице в Фейсбук.

«Ситуация выглядит так, что это ответный удар ФСБ и Саакашвили по Порошенку — за уголовное дело против Миши в связи с финанасированием протестов Курченко (а значит ФСБ, с которым тот работает)», — написал он.

Грузинский эксперт объяснил, что телеканал «Рустави-2» до сих пор принадлежит Саакашвили.

По его мнению, это скорее всего «фейк, специально слепленный на Лубянке и переданный Михо через его дядю Темура Аласанию (полковник КГБ во времена СССР — видно старые связи)».

«В-третьих, если даже теоретически допустить, что письмо настоящее (хотя какая там крамола — Липецкая фабрика и завод «Богдан» — это чистые инвестиции, а не мешки с деньгами на переворот), то возникает резонный вопрос: а откуда у Саакашвили доступ к оперативным архивам ФСБ?», — задается вопросом Маисая.

«Так что подозрения о сотрудничестве Саакашвили со спецслужбами России приобретают таким образом еще большее подтверждение», — уверен эксперт.