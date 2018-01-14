Относительно «крымских подарков» Путина

Пока в Украине обсуждают предложение Путина вернуть технику и вооружение ВСУ, включая бронетехнику и боевые корабли наших ВМС, я бы обратил внимание на иной момент.

Путин оговорился, что предложение не распространяется на боеприпасы ВСУ, оставшиеся в Крыму («этот арсенал не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте»). Думается, предложение не касается и пехотных вооружений. И это легко объяснимо, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

В 2014 году сеть группы ИС фиксировала появление на Донбассе у боевиков отдельных единиц бронетехники, ранее захваченной россиянами в Крыму. Сюда же шли потоком и боеприпасы, и стрелковое оружие из Крыма. Тогда россияне еще «стеснялись» на полную катушку снабжать террористов «ЛДНР» оружием со складов ВС РФ, а захваченные в Крыму арсеналы – самое оно, ведь по номерам это оружие и боеприпасы пробивались, как находившиеся в составе ВСУ (все под тезис роспропаганды «ополченцы захватили у украинской армии»).

Стоит вспомнить, как в мае 2014 г в Бердянском районе Запорожской области СБУ задержала груз стрелкового оружия и взрывчатки, которая предназначалась для террористов «ДНР» (в скринах – оставшиеся в архивах группы ИС фото перехваченного СБУ этого груза оружия). Десятки ящиков с автоматами, пулеметами, гранатометами, гранатами, патронами доставили морским путем из оккупированного Севастополя. СБУ тогда установила, что это оружие, ранее принадлежавшее ВСУ, боевики были намерены применить во время планируемых террористических акций, в том числе, захвате морского порта и административных зданий в Бердянске и Николаеве, а организаторами поставок оружия являлись сотрудники ФСБ РФ и бывший глава СБУ А.Якименко.

Кроме того, сколько этого оружия и боеприпасов из Крыма Путин отправил «друзьям» из ИГИЛ – остается догадываться.

Относительно «крымских подарков» ПутинаПока в Украине обсуждают предложение Путина вернуть технику и вооружение ВСУ, в… Опубліковано Dmitry Tymchuk 13 січня 2018 р.

Думается, Украине необходимо инициировать международное расследование по фактам поставки захваченного россиянами в Крыму оружия как террористам в самой Украине, так и далеко за ее пределами.

Дмитрий Тымчук, Facebook