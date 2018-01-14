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Концептуально

Как следует отвечать на фейке об Украине

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»
14 января 2018

Взрывчатка для сирийских дронов, когда Украина научится не оправдываться перед Россией. Российское информпространство должно стать полем боя для Украины. В противном случае мы обречены только отмахиваться от российских фейков.

Российский Генштаб в четверг распространил заявление, в котором обвинил Украину в изготовлении взрывчатки для сирийских дронов. Напомним, в ночь на 6 января была атакована российская военная база Хмеймим в Сирии. На авиабазу налетели 13 беспилотников с самодельными бомбами. Военные отрапортовали: атака была отбита. А позавчера представитель Генштаба РФ Александр Новиков раскрыл подробности: дроны были непростые, в кустарных условиях такие не сделаешь, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловая Столица». Невозможно где попало создать и взрывчатку, которую поместили в бомбы. Генерал Новиков считает, что ее делают в Украине.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», – сказал российский военный.

В нашем Минобороны поспешили опровергнуть обвинения. «Это ничто иное, как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и Донецке, и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», – сообщила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир.

Путин патологически зациклен на причинение вреда Украине

Понятно, что Новиков врет, как сивый мерин, однако в очередной раз удивляет реакция украинской стороны. Любая информация об Украине, слетающая с уст должностных лиц России, является враньем. Отсюда вопрос – зачем комментировать фейки. Минобороны вообще не следовало отвечать на бредни российского генерала. В РФ хорошо отслеживают украинское информпространство, которое следовало в ответ на обвинения в поставках взрывчатки в Сирию наводнить комментариями политиков, экспертов в стиле «у нас каждый химзавод делает взрывчатку для уничтожения русских оккупантов». А апеллировать к здравому смыслу, а еще хуже оправдываться, в условиях гибридной войны является ошибкой.

Так, к примеру, случилось после анонса публикации BellingCat о наличии штатовского оружия у полка «Азов». Твит Арика Толера, исследователя BellingCat, был перевран многими СМИ, – он не говорил конкретно о «Джевелинах». У нас же новость вызвала огромный ажиотаж, в Генштабе и Нацгвардии поясняли, что такого вооружения у «Азова» нет, а с сайта полка удалили материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками полка, использовавших американский ПТРК. После этого Толер написал: «Возможно, два официальные сайта «Азова» врали о получении гранатометов или врали о том, что использовали их в учениях. Если это так, то Национальной гвардии не стоит злиться на нас за то, что мы поверили словам одного из подразделений Нацгвардии». Вместо этих телодвижений можно было связаться с Толером и объяснить ему, о каком именно виде вооружения идет речь. И как оно попало в Украину.

Заявления о причастности нашей страны к чему бы то ни было в Сирии, перевранные сообщения о поставках американского вооружения Киеву и так далее, рассчитаны исключительно на российского потребителя информации. Россияне свято верят, что их «соколы» бомбят исламистов, а не убивают мирных сирийских жителей, и переубедить их пока возможности нет. Но посеять сомнения в головах можно. У нас много говорят о гибридной войне со стороны России, но почему-то боятся отвечать гибридными методами.

«Это – не мы» – не ответ, а фиговый листок.

Российские методы гибридной войны ведущие к гибридному миру

Примером адекватной реакции на вбросы Кремля может служить заявление мифологизированного роспропагандой Дмитрия Яроша.

«Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. «Ядерная бита» вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР. Вам, кремлевские орки, осталось немного. Поскольку за украинцами Правда, следовательно, с нами Бог! Слава Нации! Смерть врагам!» – написал он в соцсетях в ответ на готовность Путина передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»

Tags: война, дроны, Информационная война, Россия, Украина, Ярош

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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