Как следует отвечать на фейке об Украине

Взрывчатка для сирийских дронов, когда Украина научится не оправдываться перед Россией. Российское информпространство должно стать полем боя для Украины. В противном случае мы обречены только отмахиваться от российских фейков.

Российский Генштаб в четверг распространил заявление, в котором обвинил Украину в изготовлении взрывчатки для сирийских дронов. Напомним, в ночь на 6 января была атакована российская военная база Хмеймим в Сирии. На авиабазу налетели 13 беспилотников с самодельными бомбами. Военные отрапортовали: атака была отбита. А позавчера представитель Генштаба РФ Александр Новиков раскрыл подробности: дроны были непростые, в кустарных условиях такие не сделаешь, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловая Столица». Невозможно где попало создать и взрывчатку, которую поместили в бомбы. Генерал Новиков считает, что ее делают в Украине.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», – сказал российский военный.

В нашем Минобороны поспешили опровергнуть обвинения. «Это ничто иное, как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и Донецке, и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», – сообщила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир.

Понятно, что Новиков врет, как сивый мерин, однако в очередной раз удивляет реакция украинской стороны. Любая информация об Украине, слетающая с уст должностных лиц России, является враньем. Отсюда вопрос – зачем комментировать фейки. Минобороны вообще не следовало отвечать на бредни российского генерала. В РФ хорошо отслеживают украинское информпространство, которое следовало в ответ на обвинения в поставках взрывчатки в Сирию наводнить комментариями политиков, экспертов в стиле «у нас каждый химзавод делает взрывчатку для уничтожения русских оккупантов». А апеллировать к здравому смыслу, а еще хуже оправдываться, в условиях гибридной войны является ошибкой.

Так, к примеру, случилось после анонса публикации BellingCat о наличии штатовского оружия у полка «Азов». Твит Арика Толера, исследователя BellingCat, был перевран многими СМИ, – он не говорил конкретно о «Джевелинах». У нас же новость вызвала огромный ажиотаж, в Генштабе и Нацгвардии поясняли, что такого вооружения у «Азова» нет, а с сайта полка удалили материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками полка, использовавших американский ПТРК. После этого Толер написал: «Возможно, два официальные сайта «Азова» врали о получении гранатометов или врали о том, что использовали их в учениях. Если это так, то Национальной гвардии не стоит злиться на нас за то, что мы поверили словам одного из подразделений Нацгвардии». Вместо этих телодвижений можно было связаться с Толером и объяснить ему, о каком именно виде вооружения идет речь. И как оно попало в Украину.

Заявления о причастности нашей страны к чему бы то ни было в Сирии, перевранные сообщения о поставках американского вооружения Киеву и так далее, рассчитаны исключительно на российского потребителя информации. Россияне свято верят, что их «соколы» бомбят исламистов, а не убивают мирных сирийских жителей, и переубедить их пока возможности нет. Но посеять сомнения в головах можно. У нас много говорят о гибридной войне со стороны России, но почему-то боятся отвечать гибридными методами.

«Это – не мы» – не ответ, а фиговый листок.

Примером адекватной реакции на вбросы Кремля может служить заявление мифологизированного роспропагандой Дмитрия Яроша.

«Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. «Ядерная бита» вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР. Вам, кремлевские орки, осталось немного. Поскольку за украинцами Правда, следовательно, с нами Бог! Слава Нации! Смерть врагам!» – написал он в соцсетях в ответ на готовность Путина передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»