Национальная полиция Украины усилит работу на админгранице с Крымом

Полиция усилит работу на пунктах пропуска на админгранице с Крымом. Такие меры необходимы для пресечения деятельности злоумышленников скрывающихся и действующих в приграничной зоне.

Нацполиция усилит работу на трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом – «Каланчак», «Чаплынка» и «Чонгар» – для предотвращения деятельности злоумышленников, которые могут прибывать с территории полуострова или скрываться там. Об этом информирует «Украинская Правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции о совещании в ведомстве с участием первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителей полиции АР Крым, Херсонской области.

На встрече, в частности, обсуждалась работа по задержанию злоумышленников, которые прибывают в Украину для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также диверсионных актов.

«Полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют работу по выявлению и пресечению уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом», – отметили в полиции.

Как известно, 13 января под Севастополем на территории оккупированного Крыма российские военные развернули второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400.

Второй дивизион С-400 будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

Ранее, как сообщало «Гуляй Поле», в России заявили, что развернут системы С-400 для «защиты от воздушных угроз со стороны Украины».

По данным МинВОТ, в 2017 году админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2 513,3 тыс. человек.

«Украинская Правда»