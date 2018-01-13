В России показали ролик о состоянии захваченных в 2014 году украинских кораблях

Российские масс-медиа показали на видео корабли в Крыму, которые Путин хочет вернуть Украине. На записях можно увидеть морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также подводную лодку «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец».

В сети показали состояние украинских военных кораблей в оккупированном Крыму, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине. Соответствующие кадры обнародовал российский телеканал Звезда. Так, на записях можно увидеть морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также подводную лодку «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец», передает «УНИАН».

На видео видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

«Гуляй Поле» напоминает, в четверг, 11 января, во время встречи с российскими журналистами президент России Владимир Путин заявил, что Кремль готов вернуть украинскую военную технику из оккупированного Крыма. В свою очередь, действующий командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос о возвращении техники из оккупированного Крыма будет решать руководство Украины.

Заявление Путина вызвало бурную дискуссию среди политиков, военных и экспертов в Украине. Дмитрия Ярош, комментируя высказывание Путина, предложил разрушить «московскую империю». Существуют опасения, что при возврате технику могут заминировать, основной упор сделан на рассмотрении технического состояния украинских кораблей и военной техники которую использовали, как источник запасных частей для российской техники. В тоже время речь идет и о политических аспектах данного предвыборного заявления Путина.

«УНИАН»