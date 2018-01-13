Украинские пограничники с начало года выявили более 30 иностранных граждан незаконно посещавших Крым

Накануне в аэропорту «Киев» была задержана гражданка России пытавшаяся через Беларусь въехать в Украину.

Всего пограничники выявили почти 1500 иностранных граждан, которым запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПС).

«Государственная пограничная служба продолжает системно принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, посещавших временно оккупированную территорию АР Крым вопреки установленному порядку. Только с начала года уже выявлено более 30 таких лиц. В частности, одна из нарушителей, гражданку России, остановили вчера в аэропорту «Киев». Она планировала попасть в Украину прилетев рейсом из Минска. Однако во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма. Сейчас россиянке запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и она отправлена назад обратным рейсом», – говорится в сообщении

В сообщении отмечается, что в течение 2017 составлен почти 2,3 тысячи административных протоколов за ст. 204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры.

«Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на ВОТ АР Крым», подчеркивается в сообщении.

В соответствии с законодательством в случае нарушения иностранцами правил пересечения административной из АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину. Кроме того, Государственная пограничная служба Украины обращает внимание граждан Украины и других государств, нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым через закрытые Правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины ) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.

ГПС