В новом санкционном списке США обнаружены более 500 фамилий

Митволь представил санкционный список США из более 500 бизнесменов и компаний. Речь идет не только о российских гражданах.

Российский политик Олег Митволь опубликовал список фигурантов — физических и юридических лиц — так называемого «кремлевского доклада», которым расширяется число попавших под американские санкции российских компаний и граждан. Как передает «Дождь», всего в данном списке 568 человек и компаний (крупные банки и их дочерние предприятия, многие государственные нефтегазовых компаний и компании, связанные с промышленностью и обороной).

Также политик сообщил, что список ему предоставил «источник во внешнеполитических кругах». Он отметил, что обеспокоен ситуацией, поскольку является вкладчиком Сбербанка, который попал в список.

При этом Митволь подчеркивает, что этот вариант не окончательный, и был составлен лишь неделю назад.

В списке также много людей, которые ранее уже попадали под санкции США, а также те, кто связан с конфликтом в Украине и незаконной аннексией Крыма.

«Гуляй Поле» напоминает, что первоначально речь шла о 50 высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменов близких к Путину, вместе с членами семей — более чем 300 человек против которых вводятся новые санкции. В санкционном списке есть и украинские граждане, например Виктор Медведчук, кум Путина, лидер общественного движения «Украинский выбор» и участник гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.

Речь так же идет о беглом президенте Украины Викторе Януковиче, его сыне Александре и бывшем премьер-министре Украины Николае Азарове, уточняет «Обозреватель».

При этом, как пишет «РБК», в списке, который распространил Митволь, есть уточнение, что он является инструментом поиска юридических и физических лиц, которые в последние годы попали под американские ограничения. Новых имен и организаций по сравнению с последней версией в нем не оказалось.

Среди физических лиц много тех, кого ранее связывали с Владимиром Путиным. Например, Петр Колбин, которого ранее называли давним другом президента РФ. Также там представлены олигархи братья Ротенберги — Аркадий, Борис и Роман — и Ковальчуки — Кирилл и Юрий.

В списке много российских чиновников — вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, советник президента Сергей Глазьев. Также в список попали члены российского парламента: спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, бывший «прокурор Крыма», а ныне депутат Наталья Поклонская.

Как сообщает «Обозреватель», министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время.

«Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем», — сказал Мнучин.

По информации агенства, попадание в черный список не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск того, что это произойдет.

«Дождь»