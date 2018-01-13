В чём разница предстоящих выборов в России в 2018 году и в Украине в 2019?

Разница в явке.

И в Украине, и в России явка на выборах катастрофически низка и итогом стало несовершенство власти, мягко скажем, несовершенство.

Примерно 20 процентов избирателей готовы продать свои голоса за условную «гречку». Они гарантировано приходят на избирательные участки и всегда голосуют согласно ведомости. У них всегда есть оправдание – «Выгонят с работы», «Жизнь тяжёлая; надо что-то есть; тут дают, надо брать; ведь от меня всё равно ничего не зависит; всё уже решено». Им всё равно, что будет завтра. Они живут сегодня и, с их точки зрения, их голос ничего не решает, так лучше иметь гречку сегодня, чем мифическую лучшую жизнь завтра. Это общее у Украины и России.

Таким же общим является и отношение к выборам оставшихся 80-ти процентов избирателей. Примерно 20 процентов из них идут на выборы обязательно, так как чувствуют ответственность за свою дальнейшую жизнь и хотят в ней что-то изменить. Оставшиеся же 60 процентов просто не ходят на выборы по разным причинам. Но основным мотивом является недоверие к подсчёту голосов и в итоге – к результатам выборов. Получается, что при общей явке на выборы в 40-45 процентов, люди составляющие первые 20 процентов, превращаются в 50 очень консолидированных и жёстко замотивированных избирателей. Вторые 20 голосуют умом и сердцем, то есть в разнобой, за разных кандидатов, и тем самым размывают свои голоса. Так меньшинство и выбирает ту жизнь, которой потом живёт большинство. Это общее. Теперь про разницу.

В Украине для власти выгодна ситуация с низкой явкой, потому что так проще удержаться у власти, проще и дешевле провести предвыборные кампании. Ничего особенного делать не нужно, достаточно раздать «гречку» 20 процентам, а остальных убедить, что всё уже решено. Так можно пройти на второй срок. Естественно, после такой, казалось бы, лёгкой победы, появляется некоторая окрылённость, особенно на втором сроке. Ощущение вседозволенности. Уже выстроен аппарат власти, уже решены проблемы с взаимопониманием между соратниками, конкуренты придушены, открыты финансовые возможности ­– такие, о которых и не подозревали ранее, и на половине второго срока возникает острое желание не уходить, ведь всё так хорошо. Можно было бы и продолжить! Но с третьим и последующими сроками уже возникают проблемы. Конституция не даёт. И тогда приходит время задуматься о втором этапе.

А как это сделать? Это весьма сложная работа. Первым делом нужно поставить под контроль законодательную ветвь власти, судебную, правоохранительные органы, армию и, конечно, избирательную систему. В случае с законодательной ветвью власти – наибольшие трудности: тут необходим контроль за ЦИКом, за судами. Именно они обеспечат проведение и закрепление контролируемых выборов в органы законодательной власти. Потом требуется усовершенствование основного закона – Конституции. Эти усовершенствования должны преследовать только одну цель: установление личной, нескончаемой и бесконтрольной власти. Иначе никак нельзя. Ведь могут появиться конкуренты и поставить под сомнение право на власть. Внесение соответствующих изменений в Конституцию невозможно без народного одобрения, а то еще грянет революция и придется отказаться от этой сладкой жизни.

Хорошо если в живых оставят, хотя что это будет за жизнь? И тут возникает необходимость тотального контроля над средствами массовой информации, ведь они нужны не только для того, чтобы скрыть неудобную информацию. Прежде всего они нужны для внушения обществу незаменимости и необходимости, да чего уж скрывать – богоизбранности. И церковь тоже тут в помощь. И над ней контроль тоже нужен.

Вот тут и появляются лозунги: «Кругом враги», «Встаём с колен», «У нас хорошо, у них всё плохо», «Кто если не …», а если ещё и парочка войн приключится, да ещё и с небольшими победами, так это только добавит вкуса блюду. Это всё необходимо для того, чтоб народ сам просил сильной руки и лозунг «Кто если не…» стал главным, но это работа требует большого таланта и харизмы, а если таковой нет, то тогда пригодится имитация народной любви и единого волеизъявления. Для этого достаточно организовать высокую явку на псевдовыборах, а потом правильно посчитать. Естественно, первых 20 процентов здесь недостаточно. Если придут только они, сложно будет говорить о волеизъявлении всего народа, а это, опять же, ведёт к революции и свержению режима. Самое сложное – организовать явку: люди должны прийти и зарегистрироваться. Используя административный ресурс, можно привести около 10 процентов бюджетников (и то далеко не всех), да и многие из них уже входят в те первые 20 процентов. Значит власть, используя свои полномочия, может мобилизовать не более 25 процентов, ну максимум 30, а этого явно недостаточно для идеи новой монархии и соответствующих изменений в Конституции. Поэтому ей нужно любыми способами привлечь людей на избирательные участки. Теперь это вопрос выживания. Если люди придут, то посчитать голоса правильно и защитить их в подконтрольном суде проблем не составит.

Вот здесь и проявляются фундаментальные отличия.

Если в Украине высокая явка – благо и ведёт к сменяемости власти, к демократическому развитию государства и конкуренции путей развития страны и общества, то в России высокая явка укрепит диктатуру, усилит давление на личные свободы и ухудшит экономическое положение граждан.

Если в первом случае, люди, ради блага своих детей и их будущего, обязаны идти на выборы, то во втором, по тем же причинам, – они не имеют права даже близко приближаться к избирательным участкам.

Леонид Власюк, специально для «Гуляй Поля»