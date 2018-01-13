Обнародован новый факт помощи УПЦ МП террористам на Донбассе

УПЦ МП оказывала помощь «кадыровцам» в размещении личного состава подразделений и хранения боеприпасов. По имеющейся информации склады хранения боеприпасов были оборудованы еще до начала боевых действий.

В церквях Московского патриархата, в Святогорской лавре на Донбассе размещались террористы и боеприпасы с самого начала конфликта Украины с Россией. Об этом в интервью каналу «ATR» рассказал герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил, Игорь Гордийчук.

«В первые дни войны я попросил разрешения взять группы радиоперехвата. Мы сделали несколько радиоперехватов в Краматорске, Славянске. Где в одной из наших самых ценных святынь – Святогорской лавре – был чеченский отряд спецназа, кадыровцы», – рассказал он.

Гордийчук отметил, что подтверждения нашли с разных ракурсов. Он принес доказательства начальству, заявив, что в пещерах больше сотни террористов, оружие, боеприпасы.

«Потом все это начало подтверждаться, когда начали проверять все церкви Московского патриархата. Там оружие, боеприпасы, снаряжения, боевики, эти священники двойного назначения. Они как бы и священники, и боевики. Путинская армия», – заявил генерал-майор.

По словам генерал-майора, внедрение проходило заблаговременно. Гордийчук отметил, что церкви Московского патриархата для него являются подконтрольной ФСБ структурой. Он отметил, что священники в открытую говорят, что в Украине идет «гражданская война» и сами во всем признаются.

«ATR»