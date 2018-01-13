В Докучаевске расклеили листовки с напоминанием о расстреле рейсового автобуса в 2015 году.

В канут третей годовщины трагедии под Докучаевском по городу распространили листовки за извинениями за случившуюся трагедию. Боевики «ДНР» в спешном порядке срывают расклеенные по всему городу листовки.

В канун третей годовщины трагедии расстрела рейсового автобуса «Златоустовка – Донецк», попавшего под огонь реактивных систем залпового огня под Докучаевском, в городе появились литовки с напоминанием о случившемся. Листовки с риском для жизни появились в различных частях города. Кто распространил да. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цапленко.

«Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 террористы расстреляли рейсовый автобус «Златоустовка – Донецк». Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня «Град». Батарея стреляла со стороны Докучаевская. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения. Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы», – написал он.

Цапленко отмечает, что сегодня в Докучаевске, который контролирует «ДНР», появились листовки с напоминанием о случившейся три года назад трагедией и извинениями за случившееся.

«С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация?», – задает вопрос Цапленко.

«Я только три фотодоказательства выкладываю. Но открыток было много», – добавил он.

Открытки появились на стенах «хрущевок», на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на улицах города и площадях города: Театральной, Центральной, Ленина, Октябрьской и Независимости.

«Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Но бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, – а даже сфотографировать», отмечает Цапленко

«Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Долгие годы ждут возвращения Украины», – добавляет он.

Сьогодні сумна річниця. 13 січня 2015 року терористи розстріляли рейсовий автобус "Златоустівка — Донецьк". Автобус потр… Опубліковано Andriy Tsaplienko 13 січня 2018 р.

«И помнят все», – пишет в заключении Цапленко.

«Гуляй Поле»