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Новости

При обыске у «боевого крыла» УПЦ МП в Запорожье найдено оружие и пророссийская символика

СБУ
13 января 2018

СБУ провела в Запорожье обыски у представителей пророссийской общественной организации связанной Запорожский епархии УПЦ МП.

11 января 2018 сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации «Союз православный «Радомир», сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали «патриот России», пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Предварительно установлено и задокументировано, что ОО «Радомир» предоставляла так называемые «охранные услуги» Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине.

Вещи с символикой обнаруженные при обыске у «Радомира»

Продолжаются следственные действия.

СБУ

Tags: война, обыски, Радомир, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ МП

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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