Российские власти начали манипуляции со средствами Пенсионного фонда

Будущие пенсионеры столкнулись с изменениями учета их трудового стажа и выплаченных ими отчислений в Пенсионный фонд. Всем будущим пенсионерам обнулили их стаж до 1 января 2017 года.

Граждане России столкнулись с проблемами будущих своих пенсий. Последние отчеты полученные гражданами из Пенсионного фонда, называемые «письмами счастья», содержат уменьшенный в полтора десятка раз пенсионный коэффициент и обнуленный трудовой стаж до 1 января 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook написал Владимир Шипицин активист российского движения «Солидарность» в Санкт-Петербурге.

«Получил выписку со своего пенсионного лицевого счёта. В 2016 г. там был пенсионный коэффициент 48, теперь он стал 3. Все данные о трудовом стаже и отчислениях работодателя до 01.01.2017 обнулены и отсутствуют», – написал Шипицин.

Получил выписку со своего пенсионного лицевого счёта. В 2016 г. там был пенсионный коэффициент 48, теперь он стал 3. Все… Опубліковано Vladimir Shipitcyn 13 січня 2018 р.

Визиты в отделения Пенсионного фонда ситуацию не проясняют, отстояв многочасовые очереди, будущие пенсионеры узнают, что ситуация у всех аналогичная, а данные по пенсионным отчислениям засекречены.

«Поехал в Пенсионный фонд. Отстоял 2.5 часа в очереди, чтобы спросить, что это за хрень, и почему у меня украли мой стаж. Мне ответили, что это у всей страны так, но почему-то никто кроме меня не возникает, что поскольку в данный момент я материально ничего не потерял, то как «русский человек» должен приходить только когда гром грянет и что все сведения о стаже и отчислениях по-прежнему есть, но теперь они типа засекречены, а почему ж это всё произошло они не знают и сами», – добавил Шипицин

«Гуляй Поле» напоминает, что накануне нового года министр экономики России Антон Силуанов заявил, что Резервный фонд исчерпан и правительство будет вынуждено использовать средства Фонда национального благосостояния, являющегося резервом Пенсионного фонда.

«Гуляй Поле»