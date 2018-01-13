Украина может наказать руководство России за агрессию

С 18 июня вступает в силу поправка к Римскому статуту, которая предусматривает ответственность физических лиц за преступление агрессии, но Украина не сможет ею воспользоваться. Однако у Украины еще остаются широкие возможности требовать привлечения политического и военного руководства России к ответственности.

Высокопоставленные российские чиновники могут избежать наказания за агрессию против Украины из-за поправки к Римскому статуту, которая предусматривает ответственность физлиц и вступает в силу с 18 июня 2018 года. Такое мнение в интервью «ZN,UA» высказал экс-судья Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Владимир Василенко.

«Упомянутая поправка к Римскому статуту предусматривает, что Международный уголовный суд может рассматривать дела об уголовной ответственности индивидов за совершение преступления агрессии только в том случае, когда обе стороны вооруженного конфликта ратифицировали устав. Исключение составляет случай, когда в суд обращается Совет Безопасности ООН. Но в СБ ООН Россия имеет право вето», — отметил Василенко.

Кроме того Россия отозвала свою подпись из-под Римского статута.

«Поэтому не приходится говорить, что Статут может быть использован для обвинения руководства РФ в акте агрессии… Однако остаются широкие возможности требовать привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности за совершение остальных международных преступлений, поскольку они совершаются на территории Украины и против граждан Украины», — добавил эксперт.

«В частности — путем доказательства того, что высшее руководство РФ не приняло мер для предотвращения международных преступлений и наказание за них», — подчеркнул Василенко.

По его словам, если прокурор МУС согласится с этими доказательствами, тогда он пригласит российских высокопоставленных лиц в Гаагу.

«И не важно, кто это будет — министр, премьер или президент: иммунитет здесь не действует, как и не важно, когда это будет: международные преступления не имеют срока давности», — отметил экс-судья Международного трибунала.

«ZN,UA»