Путин патологически зациклен на причинение вреда Украине

Украинский генерал Романенко считает инициативы российского президента опасными для Украины. Как подчеркивает генерал, Путин не остановится не перед какой подлостью.

Предложение президента РФ Владимира Путина насчет передачи Украине военной техники, захваченной в аннексированном Крыму, несет новые скрытые угрозы. Вместе с тем, Россия накапливает силы на полуострове для противодействия НАТО. Об этом в интервью «Апострофу», беседуя с Адрианом Радченко, рассказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко.

– Путин сделал заявление, что в Крыму осталось много украинской военной техники. Он обратился к украинцам: мол, можете забирать технику, но она находится в плачевном состоянии. Что пытался донести Путин этим заявлением? В какие игры снова играет Кремль?

– Путин есть Путин, и свои шаги он делает не в пользу Украины, а в своих интересах. Это однозначно. Чтобы понять, что происходит, я начну с известной ельцинской фразы: «Когда просыпаешься, то надо утром думать, что я сделал для Украины». Так вот, теперь, когда Путин просыпается, он думает о том, что сделать плохого для Украины. И это происходит каждый день.

Насчет этого действия с вооружением: для того, чтобы понимать, что дальше происходит, надо вспомнить доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу своему главнокомандующему Путину после крымских событий в 2014 году, когда было сказано, что они уже все передали в полном объеме. А теперь оказывается, что не все.

А состояние (захваченной в Крыму во время аннексии техники, – «Апостроф») мы помним. Все-таки часть какой-то техники они передавали, поэтому выводилось из строя все, что можно было вывести. Как дальше это можно было использовать? В лучшем случае, на какие-то запчасти или на металлолом. Но вы же понимаете, что передача техники таким образом – это шаг, чтобы унизить Украину. Мол, в каком состоянии у них военно-морские силы, их вооружение.

Хотя я знаю, что из захваченных кораблей – и командующий ВМС (после заявления Путина, – «Апостроф») это подтверждал – только один не был боеготовым, а остальное, пусть и старое советское, но было в боевой готовности. И с точки зрения состояния дел на текущий момент корабли нам были бы нужны, так или иначе. Мы бы могли модернизировать технику, и она определенно представляла бы собой важный момент для повышения боеготовности.

Хотя теперь, если предположить, что мы можем принять технику, они могут заложить в корабли скрытые подрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. Потом подрывались суда – как в Советском Союзе, так и в других местах. То есть они заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями, большими жертвами, в том числе и у нас в Крыму.

Поэтому с военной точки зрения надо было бы принять эту технику – но что принимать? Если в таком состоянии, то надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника – чтобы принимать ее или нет. Это военный аспект.

Есть и юридический аспект, который заключается в том, что Украина подала иск в международные суды по поводу возмещения утрат, которые мы понесли в результате аннексии. Там включены вооружение и техника, о которых идет речь. Если мы сейчас это заберем, то надо будет менять материалы, которые есть в судах. А это повод для продления ситуации или даже срыва. Это по-путински.

А какое же решение принимать нашему военно-политическому руководству? Здесь надо, чтобы специалисты всесторонне по всем направлениям изучили ситуацию, доложили ее руководству и на основании этого уже следует принимать решение. Эмоционально и скоропалительно этого делать нельзя. Вот мы на эмоциях – приняли перед Новым годом заложников освобожденных. Это путинский шаг. В частности, там участвовал небезызвестный его кум (Виктор Медведчук, – «Апостроф»), который поднял на этом свой авторитет. Понимаете, что он использовал?

А что мы видим в результате? Да, мы боремся за всех наших людей, но вы посмотрите, что он сделал, поменяв украинцев только на украинцев, подтвердив вариант, что «ихтамнет» (их, россиян, там нет). Это первое.

Второе. Видя, что десятками их сторонники отказываются переходить на ту сторону (возвращаться на оккупированный Донбасс, – «Апостроф»), то этих 74 освобожденных заложников искали в последний момент, додавливая кого угодно. Додавили женщину, вот она там (на оккупированном Донбассе, – «Апостроф») осталась, чтобы хоть одного, но как бы додавить. Теперь там подозрения по дезертирству аж 14-ти человек. А там может быть и больше – их специально подбирали.

Мы особенно просили своих спецназовцев. А они нам их отдали? Да нет, конечно. Это же касается и других военнослужащих, а фактически героев, которых не отдали… Теперь волна эмоциональная прошла, и надо подходить к делу по-государственному, прагматично. В том числе, чтобы понимать, а что делать со следующим обменом. Путин же не пошел по Минским договоренностям, чтобы обменять всех на всех. Он сделал так, как посчитал нужным. То есть, просыпаясь утром, Путин думает, как сделать плохо Украине. Вот так все и делается.

– Что касается техники, действительно, командующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что все корабли, захваченные Россией, находятся в хорошем состоянии. Лишь один или два были не на ходу. Тем самым он опроверг слова Путина о хламе.

– Практически все корабли из больших находятся в боеготовности. Хоть старые и советские, но в боевой готовности.

– А что касается авиации, о которой также говорил Путин?

– Часть авиации улетела, часть была боеготова, но будьте уверены, что все, что будет передано, будет в состоянии небоеготовности. Это танки, бронетранспортеры, БМП, которые передавали. Они там делали все, что угодно, используя разные методы для того, чтобы машины были в небоеготовом состоянии. К примеру, засыпали песок в двигатели.

– Стоит опасаться и того, что могут, как вы сказали, закладывать взрывчатку в технику?

– Я просто вспоминаю для себя опыт после Второй мировой войны, когда корабли ВМС Италии и Германии по репарации отдавались в том числе и Советскому Союзу. И потом был известный подрыв «Новороссийска» (в 1955 году в Севастополе, – «Апостроф»). И это как раз тот случай. И в других портах подрывались немецкие корабли, вследствие чего гибли люди.

То есть и сейчас такое возможно. Вроде бы корабли отдают, а потом получается такое.

– Соответственно, Украине нужно осуществить тщательную проверку техники.

– Однозначно. И надо к этому очень серьезно отнестись. Я же говорил вам, как он любит. А раз он любит, то и остальные так же делают.

– Также Путин заявил, что готов пустить в Крым украинских военных, чтобы они вместе с россиянами принимали участие в утилизации украинских боеприпасов, поскольку их уже нельзя транспортировать. А к чему такое «благородство»?

– Я вам расскажу, как россияне занимаются утилизацией. Мы за 24 года выделяли большие средства на утилизацию. В частности, они нам вместе с будапештскими союзниками (странами, подписавшими Будапештский меморандум, – «Апостроф») утилизировали стратегические ракеты, оперативные ракеты, и тут остались только «Точка У» или «Точка» – старые комплексы.

Сейчас мы ведем войну, а они нам до сих пор говорят – то, что мы сделаем, должно иметь дальность не более 280 км. Они контролируют количество наших Вооруженных сил. Мы воюем, а они говорят, что вы не больше 250 тысяч расширяйте. А как нам быть? Если у нас нет современного вооружения, значит, нам приходится решать вопросы со старым оружием, а это означает, что нужно больше военнослужащих для обслуживания, чтобы у этого оружия был потенциал. Это законы войны – у современного оружия меньшее количество обслуживающих военнослужащих, а если старое вооружение, значит большее количество. Но нет – вам нельзя. И так далее. Так что тут все как всегда со стороны РФ.

Возвращаясь к утилизации. Смотрите, мы тратим колоссальные деньги на утилизацию. Притом, что у нас хронически подрывались склады со старыми боеприпасами и прочие безобразия происходили. А у них утилизация проводится через применение этого застарелого оружия во время войны. Это же не только на Донбассе, а и в сирийской войне, и во всех войнах, которые они беспрерывно ведут со времен Советского Союза. То есть они большую часть ненужного утилизируют, применяя на театре военных действий в Украине, Сирии и так далее. Это методы их утилизации, чтобы вы понимали и представляли, каким образом это делается.

А следующее, что они делают насчет вооружений – это проводят в войне испытание всего нового, что разрабатывают. То есть решают две большие функции – утилизируют старое, сбрасывая на противника и обстреливая его, а новое испытывают на войне. И это тоже делается у нас же (на Донбассе).

Знаем мы, как они утилизируют. Проводили эту утилизацию на наших гражданах и военнослужащих, а теперь предлагают нам делать это вместе… Такая вот картина с утилизацией.

– В оккупированный Крым стянуты ЗРК С-400 якобы для защиты от военной угрозы со стороны Украины. Чего боится Путин?

– Крым по определению Путина является непреодолимой крепостью и непотопляемым авианосцем. Это было сказано им еще в 2014 году, и с тех пор ему хочется, чтобы это было подтверждено вооружениями. И мы видим, что в Крым идут поставки по всем трем направлениям – сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. Поставляются новые подводные лодки, самолеты, вертолеты, комплексы «Берег», зенитно-ракетные комплексы. И, как пример ЗРК, есть комплекс С-400. Это уже их второй дивизион в Крыму. Первый где-то в Феодосии, и сейчас они поставили второй. Это современное вооружение для уничтожения, среднего и дальнего действия в широком диапазоне высот.

У С-400 есть проблема по маловысотным целям, и это уже нащупали израильтяне, когда наносили удар по ракетам россиян, которые те складировали в Сирии. Также это проявилось во время массированного налета дронов, состоявшегося в Сирии (на российскую авиабазу Хмеймим, – «Апостроф»). Для этого у россиян есть другие комплексы, но они и тут во многом упустили. Хотя сработала отчасти их система радиоэлектронной борьбы. То есть часть этих дронов они посадили, а часть посбивали. А если Путин питал иллюзию, что он выводит из Сирии войска и на этом все закончится, то это далеко не так.

И теперь он к этому притаскивает Украину. Северную Корею с двигателем уже притаскивал (когда Украину обвиняли в якобы поставках двигателей КНДР, – «Апостроф»). А сейчас где все те, кто поднимал этот вопрос? Если вы помните, по «Кольчуге» (скандале времен президентства Леонида Кучмы, – «Апостроф»), так и по двигателям этих ракет. Замолчали, поскольку там очевидны российские уши в этом северокорейском проекте. А теперь на дронах (которые атакуют россиян в Сирии, – «Апостроф») ищут взрывчатое вещество из Украины. Ну и что? Это не так в принципе. Но даже если было бы и так, то Украина имеет право всем, кому угодно, раздать оружие, которого у нас с излишком, и мы поможем братьям по оружию для того, чтобы где угодно нанести ущерб России – это право Украины действовать как угодно по отношению к агрессору. И все. А то они опять на весь мир подымают вопрос.

Моя позиция заключается в том, что если у Украины будут появляться любые возможности, чтобы нанести ущерб врагу, то это надо использовать. Потому что перед этим должны стоять жизни наших 10 тысяч людей, ситуация по Востоку Украины, по Крыму. И поэтому каждый день работы в Верховной Раде должен начинаться с того, чтобы в зале пленарных заседаний высвечивалось, сколько погибло людей в войне на Донбассе с того времени, когда они собирались перед этим, чтобы было понятно – что, кто и почему.

– А эта военная мощь, которая скапливается в Крыму. Для чего она там нужна?

– Это реализация стратегии Путина, которая направлена не столько против Украины, сколько для южных границ НАТО. Он же многое нарушил.

Почему сейчас начальник генштаба вооруженных сил России встречается с американским командующим в Европе? Да потому, что россияне там много понарушали. А американцы посмотрели на это дело и сейчас срочно продвигают свою программу по ядерной боеголовке меньшей мощности. Россияне ведь даже на танки делают ядерный снаряд, а в Калининградскую область доставили «Искандеры» с ядерными боеголовками. А теперь и здесь, в Крыму. То есть они нарушили все, что можно, и смотрят, что будут делать американцы.

В Кремле ведь хорошо знают историю СССР – цены на нефть упали плюс гонка вооружений, и Союз развалился. Они же хотят дальше царствовать – и Путин, в первую очередь. Поэтому, зная этот исторический путь, они не хотят попасть в такой переплет.

Игорь Романенко, «Апостроф»