Российские спецслужбы могут заложить взрывчатку в возвращаемую Украине технику

Украинский генерал указал на серьезную опасность для Украины из-за возврата кораблей из Крыма, сказав, что могут заложить взрывчатку.

Россия может заложить взрывчатку в военную технику, передаваемую Украине из оккупированного Крыма. Такое мнение выразил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко в интервью «Апострофу», беседуя с Адрианом Радченко.

«Хотя теперь, если предположить, что мы можем принять технику, они могут заложить в корабли скрытые подрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. Потом подрывались суда – как в Советском Союзе, так и в других местах. То есть они заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями, большими жертвами, в том числе и у нас в Крыму», – рассказал он.

Романенко отметил, что подобный подрыв был как раз произведен в 1955 году в Севастополе.

«Я просто вспоминаю для себя опыт после Второй мировой войны, когда корабли ВМС Италии и Германии по репарации отдавались в том числе и Советскому Союзу. И потом был известный подрыв «Новороссийска» (в 1955 году в Севастополе, – «Апостроф»). И это как раз тот случай. И в других портах подрывались немецкие корабли, вследствие чего гибли люди», – сообщил наш собеседник.

Для недопущения подобных ситуаций Украина должна хорошо изучить состояние передаваемой техники еще в Крыму, считает Романенко.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника – чтобы принимать ее или нет», – заявил он.

«Апостроф»