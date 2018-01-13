Камлание вокруг проржавевших остовов

Ржавый презент от Путина Украине. Почему стоит отказаться от предложения Путина по крымской технике. Вооруженные силы Украины захваченные оккупантами танки, самолеты и корабли не усилят.

Российский президент Владимир Путин в четверг, 11 января, дал интервью главредам российских СМИ. Говорил много о чем. И о том, что Алексей Навальный – вашингтонская креатура, и о ядерной программе КНДР, и об атаке «не турок» на базу в Хмеймиме. Не забыл, конечно, и об Украине. По большей части это были вызывающие Морфея (с Олимпа, не из творения уже сестер Вачовски) тезисы, не выходящие за рамки повседневности кремлевской пропаганды: «адинарот», «мышебратья» и урегулирование конфликта на Донбассе возможно только после выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских соглашений. Однако был все же один занимательный момент, на который стоит обратить внимание, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы».

Так, владетель Кремля заявил о готовности передать из оккупированного Крыма «десятки» кораблей, военной авиации и техники, которые были захвачены оккупантами уже почти четыре года назад. «Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», – сказал, в частности, Путин.

Реакция Украины

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко предположил «грязную кремлевскую игру». И он прав, что прежде всего это политика, потому-то и выступил за тщательное изучение предложения, решение по которому будет принимать политическое руководство Украины. Что важно, вице-адмирал опроверг слова президента РФ о плачевном состоянии украинской техники еще до аннексии. Хламом, как не прискорбно, она стала уже после, а не до.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров был более прямолинеен, назвав инициативу «бандита» Путина «унизительной подачкой». «Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину… А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны», – написал он на своей странице в Facebook, призвав не позорить страну согласием на предложение российского «царя».

В схожей тональности отреагировала и вице-спикер Рады Ирина Геращенко: «Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведены до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается «русский мир», приходит в негодность. Мы вернем Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс».

Неизвестно, когда, конечно, это будет, но неоспоримый факт, что эта шуба с путинского плеча уже донельзя изъедена молью. Реакция же украинской стороны радует: дураков нет, нам такая медвежья услуга не нужна. Это разумный подход.

Состояние ВВТ

По некоторым данным, на аннексированном полуострове остались несколько единиц БМП, БТР, танков, зенитно-ракетных комплексов С-300, а также, условно говоря, пара-тройка истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ. Из кораблей в Крыму остались дизельно-электрическая подлодка «Запорожье», корветы «Тернополь», «Хмельницкий», «Приднепровье», «Луцк», тральщики «Черкассы» и «Чернигов», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский». Есть еще ракетный комплекс «Утес», но его, собственно, из скалы не выдрать.

На первый взгляд, внушительный список. Однако все эти МиГи, корабли, БМП и танки давно стали эксплантатами – все имевшее какую-либо ценность было скручено, в особенности что касается флота. После захвата их оккупантами там происходила тотальная канибализация. Воронченко в феврале прошлого года подтвердил, что флот, который стоит отдельно как «техника иностранного государства», разбирается на части ради деталей. «Те же «Тернополь», «Луцк» используются для их (российских. – «Деловая Столица») малых противолодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых хранилищ», – сообщил командующий ВМС.

Как сообщают эксперты Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), «начиная с апреля 2014 г., когда российская сторона заблокировала переговоры с Украиной относительно возможного формата возвращения захваченной русскими оккупантами украинского вооружения и военной техники, представители ЧФ РФ осуществляют постоянное уничтожение украинского ВВТ». В ЦИАКР также отметили, что «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь» и «Луцк» стали донорами для российских кораблей тех же проектов.

«В связи с этим, наиболее вероятно, украинский корабельный состав (как и авиационный и бронетехника, а также системы ПВО) сейчас находится в Крыму в непригодном к использованию состоянии», – отметили в ЦИАКР, добавив, что, исходя из опыта распределения ЧФ СССР (в 90-х), Россия Украине ни в коем случае не вернет исправную технику.

В каком состоянии флот, авиация и тяжелая техника находятся на сегодняшний день, то есть разобрали оккупанты их до остова или нет, сказать сложно. Но даже если что-то и осталось, ради этого не стоит подыгрывать Путину. По той причине, что украинская сторона получит больше проблем с остатками крымской ВВТ, чем без нее.

В первую очередь речь об увеличении финансовых издержек. Это, к слову, может быть одним из мотивов Путина – повесить ярмо на приходящую в себя украинскую экономику. На транспортировку потребуются средства. Затем нужно найти место и опять-таки деньги на базы хранения. Если же вдруг руководством будет принято решение что-нибудь привести в божеский вид, то и на ремонт, следовательно, найти несколько миллионов. И высока вероятность, что украинская оборонка не сможет предоставить нужные детали и механизмы для «спасенной» техники, а потому придется обращаться (читай – платить) к россиянам. В таком случае лучше эти средства направить на дальнейшее развитие программы «Москитный флот».

Какой петух клюнул Путина

Слова президента РФ не стохастичны на самом деле. Что и понятно, опираясь на печальный опыт «общения» Украины с Кремлем. Нужно понять, что означает путинский экивок. Это не только попытка создать дополнительную нагрузку на украинские финансы и инфраструктуру, но и имитировать жест доброй воли ради информационного выхлопа. Особенно в глазах Запада. И особенно накануне новых американских репрессий в отношении путинских толстосумов.

Очень своевременно в контексте заявления Путина появилась публикация российского «Коммерсанта» со ссылкой на источники в столице США о том, что в черный список в рамках закона «О противодействии противникам США с помощью санкций» (CAATSA) могут попасть больше 50 человек из окружения Путина (с семьями – до 300). Тревожное время для российского олигарха нынче. Вот и активничает Кремль, продуцируя одну информационную волну за другой. Теперь решили проявить благодушие. «Мол, смотри, Вашингтон, не такой уж я страшный черт, как малюют. Даже по доброте душевной возвращаю танки, корабли и самолеты. Ты это, Вашингтон, может, отложи свою санкционную дубину, а еще лучше отмени часть санкций». В этой ситуации Украине и партнерам главное не попасть на крючок. Отказаться от «презента» и продолжать гнуть свою линию с преследованием российского руководства в международных судах и санкционным давлении. Проку от старой недействующей техники в условиях программы перевооружения не будет.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»