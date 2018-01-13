В ЦРУ считают российские кибервойска причастными к атакам на украинские информсистемы

Атака вируса NotPetya в Украине, по мнению ЦРУ это операция российских военных.

Российские военные хакеры в 2017 году осуществили мощную кибератаку на Украину, чтобы подорваь ее финансовую систему. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление США в своем специальном отчете, информирует «Обозреватель» со ссылкой на «The Washigton Post».

Отмечается, что в американской разведке уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).

ЦРУ пока эту информацию не комментирует.

Во время атаки 27 июня вирус Petya.А поразил компьютерные системы государственных и коммерческих предприятий: «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Эпицентра», «Киевстара», Vodafone, Lifecell, канала ATR, «Укрзализныци», Киевского метрополитена, «Сбербанка», «Новой почты», аэропорта «Борисполь», сети заправок WOG, «Укргаздобычи» и других.

СБУ заявила о том, что к кибератаке причастны спецслужбы РФ. Российские власти все обвинения упорно отрицают.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее сообщалось об постоянных попытках атак украинских информсистем со стороны российских кибервойск.

«Обозреватель»