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Новости

Среди лиц на которые США могут наложить новые санкции есть украинские граждане

«Украинская Правда»
12 января 2018

Депутат от БПП Винник утверждает, что США может наложить санкции на Медведчука. Винник ссылается на свои неназванные источники информации. 

Депутат БПП Иван Винник заявляет, что располагает информацией о возможном внесении в санкционный список США кума президента РФ Путина и переговорщика по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука. Об этом, как сообщает «Украинская Правда», Винник сказал в комментарии каналу 112.

«Из обоснованных источников стало известно, что Медведчука США вносят в санкционный список в связи с российской агрессией против Украины», – отметил Винник.

«Поэтому эти встречи (с Путиным – ред.) и подтверждение в официальных источниках вредит его ситуации в связи с реализацией определенных персональных, финансовых, экономических санкций, которые могут быть применены к человеку», – добавил он.

«Украинская Правда» пытается получить у Виннику дополнительную информацию, однако пока не смогла с ним связаться.

Как известно, Медведчук является представителем Украины гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Несмотря на запрет на авиасообщение, только самолет Медведчука имеет возможность курсировать напрямую между Украиной и Россией.

Перед новым годом несмотря на постоянные попытки провести обмен заложниками, Медведчук приехал к своему куму — Владимиру Путина и получил обещание содействовать обмену.

Первый этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человек.

Путин 10 января провел встречу с Медведчуком.

По информации СМИ, они говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными псевдореспубликами, а также об освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации.

Кроме того, Путин говорил с Медведчуком о реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

Как сообщал лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук, второй этап обмена пленными может пройти по формуле «83 на 29».

«Украинская Правда»

Tags: Виктор Медведчук, Владимир Путин, Россия, санкции, Украина

© Гуляй Поле

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