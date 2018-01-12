Верховная Рада рассмотрит в втором чтении закон о реинтеграции Донбасса

Реинтеграция Донбасса: названа дата рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Уже 16 января Верховная Рада Украины намерена рассмотреть законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом во втором чтении. Об этом сообщается в расписании заседаний парламента на 16–19 января, опубликованном на сайте ВР, передает «Деловая Столица».

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» находится первым в повестке дня на 16 января.

В этот же день Рада хочет рассмотреть включение в повестку дня сессии законопроекта президента Украины Петра Порошенко №7440 о создании антикоррупционного суда и альтернативных ему.

В первом чтении законопроект №7163 о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, был принят Радой 6 октября.

Документ регулирует правовые основы использования Вооруженных сил Украины на востоке страны, при этом Россия признается агрессором.

Напомним, ранее глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении отложено по причине обсуждения нескольких пунктов.

«По законопроекту о реинтеграции Донбасса. На данный момент народные депутаты Украины обратились к спикеру с просьбой о дополнительных консультациях. Первое — до момента утверждения санкций против страны-агрессора, и второе — до момента, когда освободят наших заложников», – подчеркнул Герасимов.

Представитель президента в ВР Ирина Луценко отметила, что из-за большого количества правок в документе в нем уже почти ничего не осталось от стратегии Петра Порошенко.

«Обращаю ваше внимание, что законопроект о реинтеграции Донбасса претерпел большое количество внесенных поправок. А потому от стратегии, которую предложил президент по мирному политико-дипломатическому решению вопроса реинтеграции, то есть возвращения оккупированной части Донбасса, осталось от этой стратегии очень мало, от первоначального варианта. Это стратегия, которая была предложена президентом Украины», – сказала Луценко.

Она призывала дождаться заключения юридического управления и «провести дополнительные консультации для того, чтобы этот законопроект имел вид, который вносил президент как свою собственную стратегию».

«Деловая Столица»