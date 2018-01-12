Новые санкции США коснуться нескольких сотен российских граждан

Опубликованы данные о планах новых санкций США в отношении России. Санкционные списки из-за российского вмешательства в президентские выборы США могут включить несколько сотен человек.

Под новые санкции США могут попасть более 50 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения Путина. С членами семей указаных лиц это список расширяется минимум до 300 человек. Такие данные приводит российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в США.

«Администрация США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад – список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Этого требует прошлогодний закон «О противодействии противникам США посредством санкций». Детали доклада пока не разглашаются, но, по словам источников «Ъ» в Вашингтоне, его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей – до 300», – пишут Сергей Строкань и Елена Черненко на страницах «КоммерсантЪ».

В Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер. В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея – создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников.

Цель доклада сформулировал в обращении к коллегам-конгрессменам член сенатского комитета по международным делам демократ Бенджамин Кардин. Господину Кардину, который в июле прошлого года сыграл активную роль в продвижении в Конгрессе законопроекта CAATSA, также принадлежит опубликованное в виде приложения к докладу письмо к европейским послам, призывающее государства ЕС к совместным действиям по противостоянию «российской угрозе».

Выступающий за продолжение расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сенатор Кардин на сей раз подчеркнуто не делает акцент на истории контактов команды Дональда Трампа с Кремлем. Он призывает рассматривать российскую угрозу именно как долгосрочный фактор дестабилизации, возникший задолго до нынешнего кризиса в российско-американских отношениях: сразу после того, как в 1999 году новым российским лидером стал сменивший Бориса Ельцина Владимир Путин.

«КоммерсантЪ»