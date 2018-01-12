Жириновский угрожает испепелить Украину

В эфире российского телеканала политик разразился угрозами в адрес ВСУ. Жириновский утверждает, что если ВСУ применит летальное оружие полученное из США на Донбассе, то последует незамедлительный ответ со стороны России.

Одиозный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский угражает испепелить всю Украину, если Вооруженные силы применят летальное оружие США на Донбассе. Об этом он сказал в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Быстрее упаковывайте чемоданы и бегите из Украины. Потому что в любом месте, где появится хотя бы один снаряд в сторону Донбасса, вся воинская часть будет уничтожена, дивизия – вся дивизия, армия – вся армия. Котлован останется. На Киев голышом марш, чтобы не спрятали ничего. Вся территория Украины под наблюдением. Никто не шелохнется и не успеет нажать на курок. Все будет гореть», – разразился угрозами в эфире политик.

В тоже время, Жириновский отозвался об украинской армии, как о повзрослевшей и выразил свое убеждение в понимании ее руководством неизбежности удара со стороны России после применения летального оружия на Донбассе.

«Гуляй Поле»