Новейшая история Крыма: революционная волна, оккупация, аннексия или «кровавый путч»

В России возмущены описанием Революции Достоинства и оккупацией и аннексией Крыма в одном из школьных учебников истории. По мнению российского сенатора от Крыма в Украине произошла не Революция Достоинства, а «кровавый путч».

«Неполиткорректный», по мнению Совета федерации, учебник истории отправлен на экспертизу в Академию наук. Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков возмутился тем, как в учебном пособии описывается процесс воссоединения полуострова с Россией. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что российская система образования может столкнуться с серьезными трудностями.

Речь идет об учебнике по новейшей истории России для 10 класса издательства «Дрофа». В октябре 2017 года сенатор от Крыма Сергей Цеков возмутился, как в учебном пособии описывается присоединение полуострова к России. Формулировка звучит так: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

С чисто дилетантской точки зрения возникает простой вопрос: поймет ли обычный российский школьник после прочтения данного текста, кто куда поплыл и кого выплеснул? Что он потом ответит на уроке, какие выводы сделает?

Но сенатора Цекова возмутило не это, а как – цитата – «кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике».

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поддержала парламентария, назвала соответствующий текст провокационным и отправила в профильный комитет Совфеда. Эксперты должны были проверить все разделы школьных пособий, где описывается присоединение Крыма — видимо, на предмет провокационности.

В итоге все это было отправлено в Минобрнауки, которое, в свою очередь, тоже решило провести экспертизу в Академии наук. Очередной вопрос: какой вердикт должны вынести академики – как следует применять понятие «революция»? Что это — борьба за святую свободу, как учили в советских школах, или же свержение законной власти? То есть Октябрьская или Февральская революция — это правильно, а события в Киеве – это кровавый путч? А, скажем, что было во Франции, на Кубе или в Иране? И страшно подумать, как трактовать понятие «цветная революция».

Наверное, самое главное: что такое учебники истории? Это набор фактов или некие рассказы, когда события трактуются исходя из политической обстановки? Сейчас мы не любим Украину – значит, в учебниках должно быть определение «кровавый путч». А если завтра помиримся, то что делать – опять переписывать? В этой связи явная косноязычность формулировок, возможно, и неспроста — если задача составителей как раз и заключалась в том, чтобы никто ничего не понял. Так проще обходить острые углы, не задев ничьи чувства. Похоже, школьная программа столкнулась с большими трудностями.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»