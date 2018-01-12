Украина: бронеавтомобили для ВСУ, НГУ, пограничников и спецназа

И друг мой броневик. Как ВСУ решают проблему нехватки бронеавтомобилей. Наши силовые структуры уже который год войны на Донбассе испытывают огромный недостаток автомобильной техники — как обычной, так специальной и особенно бронированной. И это притом что сразу несколько фирм предлагают свою.

Можно смело говорить, что основным броневиком в Украине постепенно становится «Козак-2» производства НПО «Практика». Созданный на базе грузовика IVECO EuroCargo с полной массой 15 т бронеавтомобиль имеет бронированный корпус из 12-мм финской стали и отвечает второму классу защиты STANAG 4569, пишет на страницах «Деловая Столица» военный эксперт Михаил Жирохов.

Первыми в январе 2015 г. такие машины получили пограничники, а с июля 2015 г. они пошли в НГУ (по некоторым данным, планировалась закупка 100 единиц). И только в марте 2017 г. после прохождения целого ряда бюрократических процедур, наконец-то, было принято решение о принятии на вооружении ВСУ этого бронеавтомобиля под наименованием «Козак-2» БЗСА-5. Интересно, что армейцы одновременно приняли на вооружение целую линейку автомобилей на его базе — от машин управления беспилотниками до носителей систем радиоэлектронной борьбы.

К сожалению, не прошли испытания войной бронеавтомобили от «АвтоКрАЗа» — те же «Кугуары», «Спартаны». От их закупки ВСУ отказались. Не вызвали интереса у военных и новые разработки, такие как «Фиона», «Халк» или беспилотный «Спартан».

Непонятна судьба тактического многофункционального автомобиля «Барс-8», который планировали принять на вооружение ВСУ сначала в 2016-м, потом в 2017 г., однако никаких сообщений о заключении контрактов и поставки этих машин в войска нет. Единственным упоминанием об этой машине стало ее использование в составе мобильного минометного комплекса, который демонстрировался на выставке «Вооружение и безопасность-2017».

Наиболее печальна судьба у львовского «Дозора-Б», который впервые был представлен еще в далеком 2004 г. Военные предполагали использовать легкий бронеавтомобиль в качестве основного для выполнения разведывательных и патрульных задач. Причем производитель предлагал целый спектр специальных машин — от бронетранспортера до командно-штабного и санитарного.

Изначально планировалось, что для нужд армии будет закуплено 200 единиц, причем серийное производство должно было начаться еще в сентябре 2014 г. Однако из-за серьезных проблем производство постоянно откладывалось, уменьшались и «аппетиты» военных — так, летом 2015 г. речь шла уже о 40 машинах. А фактически к 2016 г. было изготовлено всего 10 единиц «Дозора-Б», которые отправили на войсковые испытания в одну из десантных бригад.

В начале 2017 г. были сообщения ГК «Укроборонпром», что в рамках госзаказа планируется закупить партию из нескольких десятков машин для нужд ВСУ. Однако этим планам не суждено было сбыться, по всей видимости, из-за проблемных мест в конструкции. Недаром ведь летом прошлого года в Польше был закуплен «молочный брат» «Дозора» «Онцилла» — видимо, львовские производители пытались модернизировать свои машины.

Еще одной «звездой» рынка бронеавтомобилей стала частная компания «Бронетехника Украины», которая дебютировала в 2015 г. с бронеавтомобилем «Варта» с колесной формулой 4х4 на шасси МАЗ. При этом фирма не имеет собственных инженерно-конструкторских и производственных мощностей в Украине, что наводит на мысль о белорусском происхождении техники.

Мало того, практически сразу фирма, которая за год до этого изготовляла пластиковую тару, получила многомиллионный контракт от Министерства внутренних дел Украины. В 2016 г. было закуплено 10 машин для вооружения спецподразделений полиции «КОРД» и Национальной гвардии. Машины пошли на вооружение полков «Днепр-1» и «Азов» и уже отметились в зоне проведения антитеррористической операции. По некоторым данным, в 2017 г. было закуплено еще 50 машин, по крайней мере, в ходе передачи техники 28 декабря фигурировали как минимум 24 «Варты». Интересно также, что тогда же было заявлено, что, кроме НГУ, бронеавтомобили пойдут и в ВСУ — машины допущены к эксплуатации в войсках приказом от сентября 2016 г. На данный момент пока непонятно, в какие бригады отправлены эти новые броневики.

Коммерческий успех «Варты» вдохновил фирму, и в начале декабря 2017 г. все та же «Украинская бронетехника» презентовала легкий многоцелевой бронеавтомобиль, разработанный специально под технические условия НГУ, — «Варта-Новатор».

В отличии от просто «Варты» машина имеет более компактные размеры (длина — 5,8 м, ширина — 2,4 м) и создана на базе достаточно распространенного американского автомобиля Ford F-550. Стоит напомнить, что на его базе в Украине спроектированы такие машины, как «КрАЗ-Спартан» и «Барс-8», и кое-какой опыт эксплуатации уже имеется.

Легкий бронеавтомобиль принадлежит к классу устойчивых к подрыву броневиков MRAP, что резко повышает ее выживаемость в условиях современного боя. Основное предназначение машины — рейдовые действия и поддержка подразделений в прифронтовой зоне.

Фактически это четырехдверный бронированный пикап с кабиной на пять человек. Сзади находится открытая бортовая платформа, рассчитанная на тонну груза (кроме того, есть возможность буксировать прицеп массой до 8 т). 6,7-литровый турбодизель Power Stroke в 300 л. с. обеспечивает возможность «Варта-Новатору» разгоняться до 120 км/ч. По словам разработчиков, машина имеет возможность проезжать без дозаправки до 700 км.

Учитывая, что на презентации присутствовали представители Государственного научно-исследовательского института МВД Украины и лично командующий НГУ генерал-полковник Аллеров, вопрос о принятии на вооружение этой машины можно считать решенным.

В целом можно говорить о том, что, хотя потребности армии в бронированной технике на данный момент не покрываются и на 50%, но происходит постепенное наращивание производственных мощностей самых разных предприятий (прежде всего частных). Такими темпами в ближайшие два-три года проблема потеряет свою актуальность и армейцы наконец отправят «на пенсию» заслуженный БРДМ-2.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»