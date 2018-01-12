В 90-е годы представители молодого поколения России мечтали уехать в США и жить как американцы

Скандальная путинская пропагандистка Симоньян неожиданно призналась в любви к США.

Главный редактор пропагандистского телеканала «Russia Today» и агентства «Спутник» Маргарита Симоньян неожиданно заявила, что в 90-х годах, как и большинство граждан РФ, любила США и мечтала об этой стране. Об этом она сказала в ее интервью для главной аналитической программы телевидения США «60 минут» на «CBS», часть из которого транслировали в одноименной программе на телеканале «Россия 1».

«Изменились не только мои взгляды в отношении США. В большей или меньшей степени изменились взгляды всех россиян в 1999 году, когда вы стали бомбить Югославию… Для нас это был шок. На протяжении 90-х годов россияне были влюблены в Америку… Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам сделать еще для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас». И потом, в 1999 году, – бац – вы разбомбили Югославию. На этом все кончилось. Вы в одночасье потеряли нас», – заявила Симоньян.

Вместе с тем, Симоньян подчеркнула, что в 90-е годы почти все представители молодого поколения, родившегося в СССР, поголовно мечтало уехать в США и жить как американцы.

Она добавила, что очарование американской жизнью у россиян развеялось после того, как они начали ездить в США и якобы убеждаться, что там не все так демократично, как они себе представляли.

«CBS»