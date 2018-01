В США считают российское вмешательство выборы «атакой на Перл-Хабор»

Под новые санкции США могут попасть 50 чиновников и бизнесменов из России. Речь прежде всего идет о ближайшем окружении Путина.

Администрация США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад – список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Этого требует прошлогодний закон «О противодействии противникам США посредством санкций», пишут Сергей Строкань и Елена Черненко на страницах «КоммерсантЪ» («Ъ»). Детали доклада пока не разглашаются, но, по словам источников «Ъ» в Вашингтоне, его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей – до 300. При этом в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер. В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея – создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников.

Согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), не позже чем 29 января 2018 года Министерство финансов должно представить Конгрессу подробный отчет о том, каких высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов можно считать приближенными к власти (так называемый кремлевский доклад).

Составление «кремлевского доклада» – лишь одна из дополнительных рестриктивных мер в отношении России, предусмотренных CAATSA. Напомним, этот закон был инициирован Конгрессом в том числе как ответ на якобы имевшее место вмешательство российских властей в президентские выборы в США. Вопреки консолидированному мнению американских законодателей и спецслужб, обвиняющих Москву в стремлении нанести урон демократии в США, Дональд Трамп не раз говорил, что сомневается в виновности российских властей. Он раскритиковал CAATSA за то, что закон ограничивает его пространство для маневров во внешней политике – в том числе и на российском направлении, однако в итоге все же подписал его.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Ольсен в ответ на вопрос «Ъ», когда будет представлен «кремлевский доклад», прислала ссылку на CAATSA. Источник же «Ъ», близкий к Госдепу США, заверил, что документ подготовят «в срок». Напомним, в конце декабря бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид в интервью «Ъ» сказал, что «администрация президента США активно работает над этим докладом». Он добавил, что к составлению документа причастны Министерство финансов, Госдеп и ряд других ведомств, включая спецслужбы.

Сведения о количестве и именах потенциальных фигурантов доклада держатся в секретности. Источники «Ъ» в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России, полагают, что в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей (как того требует CAATSA) – до 300. Конкретных имен собеседники «Ъ» называть не стали.

По словам Дэниела Фрида, попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены рестриктивные меры. «Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции»,– пояснял он «Ъ».

При этом представители Демократической партии опасаются, что Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из «кремлевского доклада» чувствительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, демократы в последнее время все чаще говорят о том, что члены Республиканской партии не заинтересованы в расследовании возможного сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем.

Чтобы привлечь общественное мнение на свою сторону, американские сенаторы-демократы обнародовали 200-страничный доклад «Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» (Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for US National Security).

Цель доклада сформулировал в обращении к коллегам-конгрессменам член сенатского комитета по международным делам демократ Бенджамин Кардин. Господину Кардину, который в июле прошлого года сыграл активную роль в продвижении в Конгрессе законопроекта CAATSA, также принадлежит опубликованное в виде приложения к докладу письмо к европейским послам, призывающее государства ЕС к совместным действиям по противостоянию «российской угрозе».

Выступающий за продолжение расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сенатор Кардин на сей раз подчеркнуто не делает акцент на истории контактов команды Дональда Трампа с Кремлем. Он призывает рассматривать российскую угрозу именно как долгосрочный фактор дестабилизации, возникший задолго до нынешнего кризиса в российско-американских отношениях: сразу после того, как в 1999 году новым российским лидером стал сменивший Бориса Ельцина Владимир Путин.

Понятие «российская угроза» на нынешнем этапе один из наиболее непримиримых критиков Москвы в Конгрессе США расшифровывает так: «Путинский Кремль использует арсенал асимметричных средств, которые включают в себя военные вторжения, кибератаки, дезинформацию, поддержку маргинальных политических групп, превращение энергетических ресурсов в средства ведения войн, организованную преступность и коррупцию». «С течением времени Кремль усовершенствовал свои инструменты, и его атаки стали более интенсивными и масштабными. Если США не смогут вовремя отреагировать на эту комплексную растущую угрозу, режим в Москве будет действовать еще более беззастенчиво. Он будет продолжать развивать и совершенствовать свой арсенал против демократий по всему миру, в том числе против Соединенных Штатов во время выборов 2018 и 2020 годов»,– предупреждает Бенджамин Кардин. И добавляет: «Никогда раньше в американской истории еще не было ситуации, когда столь очевидная угроза национальной безопасности столь очевидно игнорировалась бы президентом США».

Якобы имевшее место – пишут авторы статьи – вмешательство российских властей в американские выборы в докладе ставится в один ряд с нападением на Перл-Харбор и терактами 11 сентября. Придя к выводу о том, что 45-й президент США Дональд Трамп не оказывает должного противодействия Москве, «почти не упоминая угрозу, исходящую от продолжающихся атак господина Путина на демократические правительства и институты», авторы доклада призывают членов Конгресса США – как демократов, так и республиканцев – объединить усилия, следуя «давней традиции противостояния российской агрессии». При этом они призывают к активным действиям и самого Дональда Трампа.

Необходимо отметить, что подготовленный группой сенаторов-демократов доклад – это не проект резолюции, которая может стать законом, а всего лишь расширенный до формата объемной монографии исторический очерк российской внешней и внутренней политики двух последних десятилетий с набором рекомендаций по изменению курса Москвы. В своем исследовании авторы обильно цитируют многочисленные экспертные доклады, подготовленные в американских и европейских исследовательских центрах в последние годы, а также материалы западных СМИ.

Тем не менее это не просто объемная компиляция, фактически призванная стать настольной книгой «антисоветчика нашего времени».

Уникальность доклада команды Бенджамина Кардина состоит в том, что в нем впервые суммированы, систематизированы, заметно расширены, а также структурированы по тематическим направлениям и ключевым странам Европы и постсоветского пространства главные обвинения в адрес Москвы, высказывавшиеся на Капитолийском холме с начала 2000-х годов. Напомним, что, когда системный кризис в отношениях между Россией и США только зарождался, группа влиятельных конгрессменов – как демократов, так и республиканцев – впервые выступила с инициативой исключения России из G8. Идею карательной акции в отношении Москвы, которая казалась многим не более чем акцией политического пиара для отдельных конгрессменов, не имеющей шансов на успех, на Капитолийском холме вначале продвигали демократы Том Лантос и Джо Либерман и республиканцы Джон Маккейн и Крис Кокс. Однако спустя несколько лет, после начала украинского кризиса, Россия была исключена из «восьмерки».

В связи с этим авторы нового доклада по России фактически призывают коллег в Конгрессе продолжать задавать тон в новом тренде по сдерживанию Москвы, следуя традиции, у истоков которой полтора десятилетия назад стояли Том Лантос и Джон Маккейн. При этом по сравнению с их предшественниками, ограничивавшимися призывами к показательным политическим жестам, подобным исключению России из G8, Бенджамин Кардин и его сторонники предлагают целый комплекс мер по сдерживанию России, координируемых с западными союзниками и призванных выстроить «глобальную линию» обороны от Кремля.

Внутри США, в частности, предполагается создать межведомственную комиссию по противодействию России с участием представителей разведывательного сообщества, Госдепа, Пентагона и других ведомств. Ее прообразом должен стать Национальный антитеррористический центр.

Авторы доклада предлагают ужесточить санкции в отношении Москвы и продолжать усиливать давление на Россию, если она «не перестанет вмешиваться в дела других стран». Кроме того, они настаивают на необходимости сбора и обнародования компрометирующей информации о Владимире Путине и людях из его окружения. Также они настаивают на публикации ежегодного обзора «асимметричных атак» России на западные демократии.

В докладе содержится отдельная рекомендация и по воздействию на ситуацию внутри России: «США и европейские партнеры должны продолжать оказывать жизненно важную поддержку неправительственным организациям и независимым СМИ в России». В документе отмечается, что «эта работа не преследует своей целью вмешательство во внутренние дела, а просто поддерживает те ценности, которые сформулированы в Хельсинкском акте, который подписала и Россия».

Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств назвал «полной чушью и бредом» утверждения о том, что Москва вмешивалась в выборы в США. «Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было»,– заверил он.

При этом президент РФ подчеркнул, что «если уж они (американцы.– «Ъ») сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы».

После чего добавил: «Прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся. Мы не собираемся вмешиваться».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же, комментируя доклад сенаторов-демократов, сказал, что содержащиеся в нем обвинения в адрес Москвы «вредят не только двусторонним отношениям»: «Они вредят самим США, потому что, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального развития и жизни».

