Российские наемники чинят препятствия работе СММ ОБСЕ на Донбассе

Представители России и боевики «Л/ДНР» запугивают представителей специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Российские наемники запугивают представителей ОБСЕ угрозами расправы, зафиксированы случаи нападений на представителей миссии.

Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она продолжает запугивать и препятствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности. С таким заявлением выступил в четверг в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Кемиан, сообщает собственный корреспондент «Укринформа».

«Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия», – подчеркнул представитель США.

Он подчеркнул, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, «в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ»

Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата. «Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ», — отметил американский представитель.

В этой связи он призвал председательствующую в Организации Италию «возглавить усилия по интеграции и улучшению функций безопасности СММ, проведение операций и управление».

«Укринформ»