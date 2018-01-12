Ярош призывает разрушить «московскую империю»

Ярош отреагировал на заявление Путина по кораблям призывая покончить с «московской империей». Нардеп особо подчеркнул,что «ядерная бита» России не поможет.

Народный депутат Верховной Рады Украины Дмитро Ярош отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. Своим мнением нардеп поделился на своей странице в Facebook.

«Относительно предложения агрессора и оккупанта Путина по «возвращению кораблей и самолетов»… Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный Восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. «Ядерная бита» вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР. Вам, кремлевские Орки, осталось немного. Поскольку за украинцами Правда, следовательно, с нами Бог! Слава Нации! Смерть врагам!», – почеркнул Ярош.

Стосовно пропозиції агресора і окупанта Путіна щодо «повернення кораблів та літаків»…Ми, українці, за деякий час від… Опубліковано Дмитром Ярошем 11 січня 2018 р.

Как сообщало «Гуляй Поле», Путин сказал, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

В свою очередь, командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сказал, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать военную технику из Крыма требует тщательного изучения, поскольку за ним может скрываться грязная кремлевская игра.

«Гуляй Поле»