В ВМС Украины ответили на заявление Путина о передачи техники

В ВМС Украины рассказали, какую технику из Крыма РФ хочет передать Украине. Командующий подчеркнул, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре».

Украинская военная техника, которая осталась на территории аннексированного Крыма, не является «хламом», как ее называют в Российской Федерации. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».

«На период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей не на ходу был только один БДК «Ольшанский». Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был «хлам», — это не соответствует действительности», – сказал он.

Воронченко рассказал, что в Крыму осталась береговая техника — два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Командующий подчеркнул, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре». Также он добавил, что крейсер «Украина», если будет доведен до боеготовности, перейдет к ВМС. Но в руках РФ остались все комплектующие, а «его переоборудование – это уже устаревший проект».

Накануне Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что вся техника «находится в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», – сказал он, отметив, что эта техника «находится в плачевном состоянии».

Он подчеркнул, что речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит — это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — добавил Путин.

В 2014 году РФ сообщала, что передаст Украине около 350 единиц вооружения и военной техники в результате инвентаризации имущества Крыма. Отмечалось, что в основном это советская техника 70-х годов выпуска. В Минобороны РФ заявляли, что техника не имеет перспектив применения в Вооруженных силах РФ.

Спустя месяц РФ заявила, что процесс передачи техники тормозит Украина, потому что срывает сроки предоставления подвижного состава.

«112 Украина»