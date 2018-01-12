«Маски-шоу» в Луганске. Зачем это России?

Отрицательная картина. Зачем России обыски у французской гуманитарной организации в «ЛНР».

В офисе международной гуманитарной организации Action Соntre lа Fаim («Движение против голода») на территории фейковой «ЛНР» прошли обыски и задержания. Самодеятельность марионеток или продуманный шаг Кремля, задается вопросом на страницах «Деловая Столица» Владислав Гирман?

В офисе международной гуманитарной организации Action Соntre lа Fаim («Движение против голода») на территории фейковой «ЛНР» прошли обыски и задержания. Боевики так называемого «МГБ «ЛНР» бесцеремонно ворвались и уложили на пол сотрудников ACF.

Зачем, собственно, понадобились «маски-шоу», которыми затем бахвалились местные доморощенные чиновники? А затем, что террористы обвинили французов в работе, конечно же, на Службу безопасности Украины. У сепаратистов ведь постоянно и чуть что «хто в****ся?». Правильно – СБУ. И во время так называемого переворота в «ЛНР» неугодных объявили украинскими шпионами, и сейчас за теми, кто дает воду и пищу, заметили зловещую тень украинской спецслужбы.

Соль выдвигаемых обвинений в адрес ACF в том, что ее работники якобы собирали данные о житии-бытии в «республике», которые передавали ненавистным «украм», а те, в свою очередь, изгалялись в критике. Или если цитировать сообщение сепаратистских медиа: «СБУ, на основании предоставленных ACF сведений, формировалась отрицательная картина о процессах в «ЛНР».

Для пущей важности «беркуты» во время обыска даже «нашли» штампы коммерческих предприятий, фиктивные договоры на закупку продовольствия и других товаров, которые приобретала организация на деньги иностранных доноров, чтобы помогать местным жителям. Вот ироды…»Фактически деятельность этой миссии граничит с преступлениями и кражами. Сумы колоссальные — свыше 40 млн (чего не уточнялось)», — сказал и. о. заместителя председателя «совета министров «ЛНР»» Александр Дробот.

А состав преступления в том, что ACF террористы не дали аккредитации, и поэтому организация, по заявлениям оккупантов, действовала под прикрытием луганской общественной организации «Народная взаимопомощь». Что, не глядя в камеру, подтвердил глава этой организации Дмитрий Гасимов.

Что такое ACF

Это, как уже отмечалось, международная негосударственная гуманитарная организация, оказывающая поддержку наиболее нуждающимся категориям людей. Создана в 1979 г. в Париже группой врачей, ученых и писателей. Есть офисы в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне и Мадриде.

В 2014 г. работала в 49 странах, оказав помощь 13,6 млн человек. Наиболее представлена в странах Африки (более 20 стран), Азии и на Ближнем Востоке (18 стран). Но также работает в Европе, в частности в Украине и Турции, а также на Южном Кавказе.

Согласно информации на сайте ACF волонтеры организации помогли 28 150 жителям Донбасса: предоставляют воду, предметы гигиены, продукты, товары первой необходимости, оказывают психологическую поддержку.

Несмотря на то что организация проводит лишь гуманитарную деятельность, помогая жителям оккупированных районов, главарей террористов это раздражает. И не в первый раз. Так, в 2015 г. в ЛДНР поднималась уже истерия в отношении гуманитарных организаций. В том числе боевики обещали запретить Action Contre La Faim, а также еще OCHA (ООН), Norwegian Refugee Council, Mercy Corps.

К чему весь этот балаган

Чем вызвано поведение сепаратистов сейчас, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, «маски-шоу» — результат банального самоуправства нового «руководства» во главе с Пасечником; либо же глупости, идущей рука об руку с желанием громкой славы и консолидации сторонников против Запада, который в отличие от «мышебратьев», мол, не помогать приходит, а работать на СБУ.

Или же задержание сотрудников ACF являет собой старт дипломатической эскалации со стороны Кремля с учетом предвыборной кампании и текущей неблагоприятной внешнеполитической ситуации.

С науськиванием россиян на европейцев, американцев и украинцев и странными терактами в контексте избрания Путина — все понятно. А вот внешнеполитический аспект обусловлен готовящимся в США на конец января пакетом санкций в отношении «кошельков» Путина. Чем ближе час Х, тем страшнее. И Кремль решил накалить добела Донбасс, придерживаясь стандартной методы: устрой бедлам и заставь заплатить твоей «клининговой компании». То есть в случае с французской организацией возможен шантаж Запада не просто эскалацией в зоне АТО, а уже непосредственно нападками на европейцев. Такая вот демонстрация готовности идти до конца, что прекрасно вписывается в озвученную российским агентством «Внешняя политика» концепцию перехода от политики прагматизма к политике ценностей.

Ну или же Москва, осознав бессилие перед новым дамокловым мечом, смирилась и с мрачной решимостью и мазохизмом ринулась «в бой». Правда, маловероятно это. Вряд ли верхушка во главе с Путиным наплюет на потенциальную потерю личных ресурсов в результате санкций. А в перспективе может даже и власти, если возмущенные «кошельки» возопят о помощи, а не получив — уберут потерявшего силу царя. Так что больше похоже на шантаж.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»