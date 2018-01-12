В Госдепе Украину для американских туристов считают безопасней России

Более безопасными для американских туристов считают Беларусь и Узбекистан.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал рейтинг безопасности стран для путешествий своих граждан. Расчеты уровня безопасности, по каждой из стран, есть на официальном сайте ведомства.

Рейтинг безопасности стран создали, чтобы предостеречь от возможной опасности граждан Соединенных Штатов, которые путешествуют за границу. В общем все страны поделили на четыре категории:

Уровень 1 – стандартные меры безопасности: это страны низкого риска, рекомендованные для визитов гражданам США. К таким государствам относятся — Финляндия, Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Греция и другие. Любопытно, что несмотря на противоречивое отношение Госдепартамента к президенту Александру Лукашенко, на первую позицию попала и Беларусь.

Так же безопасной страной для американцев Госдепартамент считает Узбекистан. На представителей властей страны и членов их семей Госдепартамент налагал персональные санкции. В частности по санкции США попадала Гульнара Каримова, дочь покойного президента Ислама Каримова.

Уровень 2 – повышенная осторожность: именно на этой позиции оказалась Украина. Стоит отметить, что наше государство находится в очень неплохой компании, — мы делим вторую ступень с Германией, Францией, Данией и Великобританией. В случае с этими странами, Госдепартамент считает нужным предоставить путешественникам дополнительные советы.

Так, в случае с Украиной правительство США призывает воздержатся от посещений оккупированного Крыма, находящихся в зоне военных действий Донецка и Луганска, а также советует:

– избегать демонстраций и толп;

– следить за местными местными событиями в масс-медиа и корректировать свои планы;

– иметь план на случай чрезвычайных ситуаций.

Уровень 3 – рекомендуется воздержатся от путешествий. В эту стран с повышенной степенью опасности для американцев попала Россия. Российская Федерация находится в рейтинге на одной позиции уровня опасности с Турцией, Нигерией, Пакистаном, Венесуэлой, Кубой и другие.

В частности, по России принимаются такие словосочетания как «опасность терроризма» и притеснения американцев.

«Граждане США часто становятся жертвами преследований, ненадлежащего обращения или вымогательств со стороны правоохранительных органов и других чиновников. Предоставление консульской помощи США часто неоправданно затягивают, из-за действий российской власти», – объясняют в рекомендациях.

Касаемо Кавказа и оккупированного Крым, Госдепартамент безоговорочно призывает американцев: «Не ездите на эти территории!»

«Российская Федерация продолжает военные действия в Крыму в рамках незаконной оккупации украинского полуострова. Международное сообщество не признает аннексию автономной республики. А оккупационная власть угрожает иностранцам и местному населению. Кроме того, правительство США не сможет предоставить срочные услуги американским гражданам в Крыму, поскольку чиновникам США запрещение посещать эту территорию», – говорится в информации об уровне опасности России.

«На территории всего Кавказа продолжаются беспорядки и теракты. Это касается, в частности, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Местные банды похищают американских граждан и других иностранцев для получения выкупа. Также, существуют достоверные сообщения об арестах, пытках и внесудебных казнях геев на территории Чечни», – добавил Госдепартамент.

Уровень 4 — не предпринимать никаких путешествий: до опасных стран Департамент отнес: Афганистан, Иран, Ирак, Центральноафриканская Республика, Сомали, Сирию, КНДР, Йемен, Южный Судан, Мали и Ливию. Американские чиновники предупреждают, что визиты на эти территории, в первую очередь, несут угрозу для жизни.

«Гуляй Поле»