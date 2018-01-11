На фотографиях с публичных мероприятий Путин всегда в окружении «инвалидов по слуху»

На всех фотографиях с публичных встреч Путина в его окружении находят «инвалидов по слуху» находящихся среди народа. Ранее не однократно было замечено присутствие одних и тех же лиц среди «массовки» на публичных мероприятиях.

В социальных сетях распространяют фотографии со встречи Владимира Путина с рабочими «Тверского вагоностроительного завода». Пользователи соцсетей отметили интересную особенность рабочих окружающих Путина.

«Буквально на каждой встрече Путина с народом обязательно присутствуют инвалиды по слуху. Это та-а-к трогательно», – комментирует фотографии Telegram-канал «Дабл Ять».

Федеральная служба охраны (ФСО), занимающаяся охранной высших должностных лиц федеральных властей размещает своих сотрудников среди «массовки» на публичных встречах президента с гражданами. Можно найти подобные фотографии практически с любого публичного мероприятия с участием Путина.

«Путин встретился с «рабочими Тверского вагоностроительного завода». Некоторые из них на полставки работают в органах», – пишет Telegram-канал «Всевидящее Око».

Есть фотография, где «инвалид по слуху» облачен в церковное одеяние и находится среди прихожан:

Впрочем это может быть и не охрана Путина. В России ФСО занимается персональной охраной Патриарха Московского Кирилла. Вполне возможно, что на фотографии один из сотрудников ФСО из охраны Патриарха Кирилла.

Практически на каждом публичном мероприятии Путин в окружении одних и тех же лиц, вероянее всего сотрудников ФСО охраняющие главу государства.

Нельзя не отметить уже ставшую притчей во языцех фотографию встречи Путина с рыбаками у костра.

Все те же лица можно заметить и на других фотографиях с публичных мероприятий:

Особенно если рассмотреть под правильным ракурсом:

«Путин и рыбаки, Путин и православные, Путин и обед. Да. Все-таки не нравятся мне эти ученые», – прокомментировал фотографии окружения путина российский журналист Аркадий Бабченко.

Напомним, что в своем интервью российский политтехнолог Александр Шмелев рассказал, что окружение Путина включает только очень близкий круг. Шмелев подчеркнул, что возможно, эти личные друзья стали частично управлять и самим Путиным.

«Вообще сейчас уже достаточно трудно себе представить человека, не пользующегося интернетом, но вот он есть. Известно (опять же об этом он сам говорил в многочисленных интервью), что каждое утро Путин читает докладные записки их трех папок – от ФСБ, СВР и ГРУ. Что ему там пишут – можно только догадываться. Но в целом известно, что у многих высокопоставленных силовиков в России довольно фантастические представления об очень многих предметах.» – отметил Шмелев.

Политтехнолог отметил, что Путин склонен к конспирологическому сознанию и возможно паранойи. В этом причина такого плотного окружения себя своими охранниками.

«Гуляй Поле»