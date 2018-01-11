Российский олигарх подал в суд на Манафорта

Дерипаска обвиняет Манафорта в обмане и присвоении инвестиций вложенных олигархом в украинский бизнес-проект.

Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт был привлечен к ответственности со стороны компании, связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Об этом сообщает Bloomberg.

Дерипаска утверждает, что был обманут Манафортом после инвестирования 18,9 млн долларов в украинское предприятие, которое оказывало услуги кабельного телевидения.

В иске, поданном 10 января в суд штата Нью-Йорк компанией Surf Horizon Ltd. Дерипаски, говорится, что Манафорт и его бывший помощник Рик Гейтс использовали инвестиции как «свои личные копилки», «перемещая средства туда и обратно» без каких-либо видимых причин.

Новое судебное производство частично касается обвинений США в отношении Манафорта по делу отмывания денег, выдвинутого 27 октября адвокатом Робертом Мюллером.

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, лоббируя интересы Владимира Путина.

Он предлагал противостоять антироссийской оппозиции в постсоветских странах. Так, Манафорт заключил контракт с Дерипаской на 10 миллионов долларов ежегодно, начиная с 2006 года.

Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение «амбарную книгу» Партии регионов – неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.

Среди массива платежей сумма в размере 12,7 миллиона долларов обозначена как выплаты лично Полу Манафорту.

«Bloomberg»