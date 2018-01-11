Минобороны России считает причастными к атакам на свои базы в Сирии Украину, Турцию и США

В России заяви об украинском происхождении взрывчатки на атаковавших военные базы в Сирии дронах. По данным ведомства запуск дронов осуществляли с территории подконтрольной Турции. Так же утверждается, что за атакой стоят спецслужбы США.

Если сложить вместе все последние заявления России, получается, что взрывчатку для дронов могли делать в Украине, дроны запускали с территории, где режим безопасности обеспечивает Турция, а в самой атаке прослеживается работа спецслужб США, сообщает «Новая Газета».

В Министерстве обоороны России заявляют, что взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии (Хмеймим и Тартус) нельзя произвести в кустарных условиях, такая взрывчатка, в частности, изготавливается на Украине, заявил начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Александр Новиков.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», – заявил Новиков.

Ранее Минобороны сообщило, что дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии, контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции.

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», – говорится в сообщении ведомства.

После инцидента с дронами Минобороны направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

Российское ведомство призвало власти Турции выполнять обязательства «по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями» и выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб», чтобы предотвратить подобные атаки беспилотников.

Замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич позже заявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии, по его мнению, прослеживается работа спецслужб США. На это представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй ответил, что эти беспилотники легко приобрести на открытом рынке.

«Гуляй Поле» ранее сообщало об минометном обстреле российской базы в канун Нового года. В тоже время появилась информация об авиакатастрофе приведшей к гибели экипажа боевого вертолета.

«Новая Газета»