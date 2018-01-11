Путин – квинтэссенция российской модели власти

Однако, в неформальном кругу Путина ласково называли «Путичка». Оппозиционный российский политолог Шмелев полагает, что на Путине столько преступлений, что спокойно коротать век на пенсии он не сможет.

Система власти в России выстроена по достаточно распространенной модели. В первую очередь, такая модель характерна для африканских и латиноамериканских стран, но встречается и в других частях света, яркий пример – это Россия. Об этом Александр Шмелев беседовал с журналисткой «Деловой Столицы» Галиной Остаповец.

Александр Шмелев, журналист и политолог, 39 лет, в 1994 году поступил на факультет теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ, который окончил в 1999 году. В 2000-2003 гг. учился в аспирантуре Института востоковедения РАН.

Весной 1998 года был в числе основателей молодежного движения «Первое свободное поколение. С сентября 1998 по январь 2000-го – учитель русского языка как иностранного в Британской международной школе в Москве, потом еще год преподавал английский в одной из московских гимназий.

В 2005-ом баллотировался в Московскую городскую думу по списку партии «Свободная Россия», но партия барьер не преодолела. В 2007-2008 годах Шмелев был главным редактором газеты «Взгляд», тогдашнего основного рупора путинской пропаганды в интернете.

В конце 2008 года Шмелев ушел из газеты и через несколько лет превратился в жесткого и последовательного критика путинского режима.

– Как бы вы описали нынешнюю российскую власть?

– Рассуждая о системе власти в России, главное – различать реальность и муляжи. Формально, в России существуют разделение властей, федерализм, местное самоуправление, партии, парламенты, суды, выборы и так далее. Однако в реальности все это – муляжи, «обманки». Настоящая система власти выстроена по достаточно распространенной (в первую очередь, в Африке и Латинской Америке, но и в других частях света тоже) модели. Где есть один авторитарный лидер, его ближнее окружение (друзья, сослуживцы, знакомые и т. д.) и их обслуга – наемные работники. При этом далеко не так важно, какие формальные посты все они занимают и занимают ли вообще.

Таким образом, российская власть представляет собой огромную корпорацию, практически все работники которой – взрослые и серьезные с виду дяди и тети – целыми днями вынуждены играть в ролевую игру. Одни изображают из себя депутатов, якобы принимающих какие-то там законы, другие – министров, третьи – судей и прокуроров, четвертые – оппозиционеров, и так далее.

При этом каждый из них понимает, что в реальности работает в одной структуре со всеми остальными, и эта структура устроена по принципу абсолютной вертикали, где указания начальства – закон.

Думаю, сама по себе эта модель измениться уже не может. Слишком глубоко она прошита в сознании любого человека, работающего в любой из «ветвей» власти. Внутрисистемные бунты подавляются на очень ранних ступенях служебной лестницы. И на какие-то более-менее заметные позиции поднимаются только люди, убежденные в том, что «так и должно быть».

– А если говорить о текущем моменте, то нынешняя российская власть она какая?

– Главная проблема российской власти сейчас – проведение относительно пристойно выглядящей имитации президентских выборов в следующем марте. Ведь в XXI веке, чтобы выглядеть хоть сколько-нибудь пристойно, всем диктаторам раз в какой-то срок надо проводить выборы, имитируя власть народа и конкуренцию. Есть такая досадная необходимость. В России 2018 года это усугубляется грядущим проведением чемпионата мира по футболу. Поэтому главная задача Кремля на ближайшие месяцы – что-то изобразить, чтобы внешне мартовские выборы выглядели более или менее прилично, и на чемпионат все приехали. При этом, разумеется, у них нет даже мысли о том, что это могут быть реальные выборы, где кандидаты по-настоящему соревнуются, и – хотя бы теоретически – есть шанс проиграть. Такой вариант никем даже не обсуждается.

– А если говорить об обществе?

– Тут некоторые люди тоже совершают ошибку, идя на поводу у государственной кремлевской пропаганды. Возвращаясь назад, я должен сказать, что между властью и обществом в России есть некоторая склейка в лице совершенно адской медийной пропаганды, несущейся из каждого утюга и холодильника. Вышеописанная «система» нанимает себе специалистов, которых считает лучшими, и прилично им платит за то, чтобы те обеспечили убедительность той муляжной картинки, которую власть выстраивает для окружающего мира и собственного населения.

Так вот, распространенная ошибка – поверить в тот образ современного российского общества, который навязывает всем государственная кремлевская пропаганда.

Одна из главных задач которой – ежедневно и ежечасно убеждать всех, что россияне – это злобные и агрессивные люди, которые хотят все запретить и со всеми воевать.

Поскольку госпропаганда изображает это достаточно убедительно, этому верят многие как внутри страны, так и за ее пределами.

– Разве это не так?

– Нет, конечно. Если описывать современное российское общество в целом, главное слово, которое я бы использовал – это «эскапизм». Желание спрятаться от проблем, сунуть голову в песок и уйти в свою частную жизнь. На политическом уровне – минимизировать все свои контакты с государственным аппаратом и всей этой бандитской системой в целом. В отличие от украинской политической культуры, где люди, недовольные властью, идут ее свергать, в российской больше принято уходить и скрываться. Страна у нас большая, необжитых территорий хватает, всегда можно было уйти куда-то, построить себе землянку и жить, никак не соприкасаясь с государством и властью. В основном люди до сих пор и живут в таких условных «землянках».

Понятно, что когда к этим скрывающимся от государства людям приходит какой-то незнакомый человек и начинает задавать всякие «опасные» вопросы, люди не будут отвечать ему так, как они реально думают. Вместо этого они будут пытаться угадать, как правильно ответить, чтобы не навлечь на себя лишних проблем. Чтобы в их «землянку» потом не пришли плохие люди, не вытянули их оттуда и не утащили куда-нибудь.

Поэтому когда госпропаганда оперирует различными результатами соцопросов, эти цифры ни в коем случае нельзя воспринимать как-то, что, мол, люди, действительно, так считают. В реальности эти цифры говорят лишь о том, какой процент людей правильно понимает правила игры и угадывает, каких ответов от него (нее) ждут. Не более того.

– Эта тенденция опасна для общества в целом?

– Конечно, она опасна. Но прежде всего даже не для общества, а для государства. Вообще чуть ли не все, что делает путинская группировка, управляя нашей страной, губительно прежде всего для государственного образования «Российская Федерация», появившегося в 1993 году. Общество – оно все равно выживет в каком-то виде. А вот про государство это нельзя гарантировать.

Конечно, я не пророк и не могу предсказать, как все закончится, но в любом случае после ухода Путина государство в России придется учреждать заново. В каких границах – вопрос дискуссионный, тут может быть по-разному, но в любом случае всем придется заново договариваться о правилах игры, о том, как у нас будет все устроено. Сейчас никакого общественного договора у нас нет. Есть «они», которые правят «нами» по собственному усмотрению. И «мы», которые «их» пока терпим. А когда «их» не станет – «нам» придется заново договариваться, в какой стране мы хотим жить.

– Как бы вы описали людей, которые сегодня правят Россией? Потому что за пределами страны российская власть ассоциируется с одним человеком – Путиным…

– Изначально так и было, был Путин и – на ступень ниже – его личные друзья. Нынче, возможно, эти личные друзья стали частично управлять и самим Путиным. Он существенно постарел, все чаще витает где-то в облаках. Интересна ему теперь исключительно геополитика, дележ мира, встретится с ним Трамп или нет, что делать с Сирией. А что происходит в родной стране – об этом у него, возможно, достаточно абстрактное представление. Особенно если вспомнить, что интернетом он так и не пользуется, о чем многократно говорил. Вообще сейчас уже достаточно трудно себе представить человека, не пользующегося интернетом, но вот он есть. Известно (опять же об этом он сам говорил в многочисленных интервью), что каждое утро Путин читает докладные записки их трех папок – от ФСБ, СВР и ГРУ. Что ему там пишут – можно только догадываться. Но в целом известно, что у многих высокопоставленных силовиков в России довольно фантастические представления об очень многих предметах.

– То есть ему на стол кладут ложную информацию?

– Так сказать не совсем корректно, есть разные степени лживости. Думаю, что все эти фсбэшники и грушники сами могут верить, что за всем стоит Америка, что везде в стране орудуют американские агенты, что украинский Майдан – это тоже американцы. Конечно, среди них есть циники, которые все понимают, но много и по-настоящему неадекватных. Вот они пишут донесения Путину, а он их читает. И больше ничего не читает, только их. Тем более он и сам склонен к такому конспирологическому сознанию.

– Работая в прокремлевском СМИ, вы с ним встречались?

– Нет, Бог миловал. Но думаю, что вполне представляю себе его типаж. Представляете себе армейскую или тюремную систему ценностей позднего СССР? Со всеми этими «или я его прогну, или он меня», грубым юмором, презрительным отношением к «самым умным»? Как отвечал когда-то сам Путин, его сформировала «ленинградская подворотня». И, подозреваю, на этот раз он в кои-то веки не соврал.

Сам я при этом работал в отдельной специфической части этой путинской системы, о которой говорил выше – среди наемных работников-пропагандистов. Это совсем не «ленинградская подворотня» и не «ближний круг», но вполне профессиональные (хотя и очень плохие в моральном отношении) люди. Которые могли бы работать и в бизнес-структурах, но пошли работать на Кремль, так как он предлагал самые выгодные контракты.

– Как они между собой называли Путина?

– В более официозной обстановке – «ВВП». А в неформальном кругу было распространено ласковое имя «Путичка».

– Если Путин интересуется лишь геополитикой, кто думает о стране?

– Честно говоря, мне сложно представить, что в нашей системе есть хотя бы какие-то люди, которые думают о стране. Точнее, что-то они о ней, наверное, думают, но все же в первую очередь они думают о себе и о своем месте в этой системе. Уверен, если бы любому из них предложили выбор: либо в России все будет плохо, люди будут жить все хуже и хуже, все будут несчастны, либо вы лишитесь своего места, каждый из них без раздумий выберет первое. Может, иногда они и думают о стране, но эти мысли у них стоят где-то на 5-10-ом месте. В первую очередь они думают, как сохранить свои позиции и оставаться на своих местах. Во вторую – как увеличить свое личное благосостояние. И так далее.

– Для чего Путину сдалась геополитика, войны, вторжение в Украину?

– В Украине произошло отстранение действующего президента от власти вследствие выхода людей на улицы, а этого Путин боится больше всего. Понятно, что после этого ему надо было срочно что-то делать, чтобы полностью разорвать все связи между русскими и украинцами на бытовом уровне.

Иначе россияне могли бы заразиться украинским примером и задуматься, не стоит ли им самим повторить нечто подобное у себя в стране?

Вот, мол, у соседей получилось, чего у них все-таки вышло, жить стало лучше, давайте и мы попробуем.

Ясное дело, Путин не мог этого допустить, поэтому ему надо было срочно прервать «низовые» контакты между жителями наших двух стран. Уверен: это был первый и главный мотив всего, что дальше происходило. Задача была: максимально рассорить народы между собой. Для этого в России надо было запустить адскую пропаганду, какие украинцы гады и садисты, всех режут, сжигают, запрещают говорить по-русски и т.д., а украинцам наоборот – показать, какие россияне агрессивные, хотят все у них отхапать, смотрят свысока, злобные азиатские имперцы и так далее. В этом смысле своих целей они во многом достигли.

Плюс из-за войны у Украины пока не получилось стать привлекательным примером для россиян.

В общем, вызов, вставший перед Кремлем в феврале 2014-го, на данный момент им преодолен.

– И ради этого надо было убивать столько людей?

– Конечно. Даже если им будет надо сбросить атомную бомбу на Москву или на Питер, уничтожить всех, чтобы остаться на своем месте – безусловно, они ее сбросят. Нету у них совершенно никаких моральных ограничений. Для Украины все должно было бы стать понятно еще тогда, когда в России приняли т.н. антисиротский закон. Напомню: американцы приняли персональные санкции против восьми полицейских и судьей, виновных в убийстве юриста Сергея Магницкого, в ответ на что Кремль демонстративно искалечил жизнь нескольким десяткам тысяч больных сирот. Смотрите, мол, мы отмороженные, нам никого не жалко, мы готовы на все. Думаете, судьба украинцев могла пробудить у этих людей какие-либо сантименты? Конечно, нет.

Надо из сиюминутных тактических соображений хапнуть Крым? Хапаем. Надо начать войну? Не проблема! Надо взорвать дома с мирно спящими в них обывателями ради повышения своего рейтинга? Почему бы и нет! И так далее.

– Перед Украиной были войны в Грузии, в Чечне и вообще много чего еще, в чем обвиняют режим Путина…

– Прежде всего, повторюсь, были взрывы домов в Москве. С этого режим начался. В общем, Путин и его окружение никак не похожи на людей, которых по ночам терзают душевные муки. Если у них спросить, как им со всем этим живется, они, нисколько не рефлексируя, с ходу скажут: «а американцы что делают? Разве они лучше? Смотрите, что у них в Ираке происходит» и так далее.

– То есть у кремлевских до сих пор идет борьба с Западом в лице США?

– Это не столько борьба, а скорее «ориентир». Мол, если эти солидные дяди так себя ведут, значит и мы можем! Почему бы и нет?

– А западные ценности их не интересуют?

– Они считают, что там на их месте такие же муляжи, как и в России. Когда-то политолог Екатерина Шульман предложила теорию «обратного карго-культа». Что такое карго-культ, знаете? Во время Второй мировой войны американцы стали использовать Богом забытые острова в Тихом океане как перевалочные пункты для своей авиации, и вместе с их самолетами туда начали прибывать и разнообразные доселе невиданные там товары – одежда, консервы, оружие и так далее. Местным туземцам это очень понравилась, и когда в связи с окончанием войны новые американские самолеты прилетать перестали, они начали имитировать запомненные ими действия летчиков и диспетчеров, чтобы вызвать назад этих прекрасных железных птиц: строить взлетно-посадочные полосы из деревьев и самолеты из навоза и глины, зажигать факелы, изображающие маяки, конструировать похожие на наушники предметы из половинок кокосов, и так далее.

Так вот, Екатерина Шульман предположила, что российская власть живет по принципу «обратного карго-культа»: когда туземцы не просто пытаются строить самолеты из навоза и глины, но убеждают себя, что и у белых людей самолеты такие же – просто те с помощью неких трюков умеют создавать иллюзию полета. Мне эта теория кажется очень точным описанием нашей реальности.

На мой взгляд, в Кремле, действительно, убеждены, что демократические институты на Западе – парламентаризм, выборы, суды, СМИ – такая же декорация, как в России. Просто там лучше умеют это маскировать.

– В феврале финансовая разведка США должна предоставить доклад о финансовом состоянии российских бизнесменов. Обозреватели пишут, что американцы могут заморозить $1 трлн, которые российские бизнесмены в свое время вывезли из России. Может ли это что-либо изменить в России?

– Сомневаюсь. Даже КНДР, обложенная санкциями с головы до ног, все равно продолжает существовать. Или Иран. Наоборот: идеология «осажденной крепости», когда «весь мир против нас», очень удобна для авторитарных режимов, которые таким образом могут переводить недовольство от себя вовне. Если же говорить непосредственно о финансовом будущем путинского окружения, думаю, что они не дураки, не сидят и не ждут, когда их деньги заморозят. Подозреваю, они уже давно вывели их из западных банков куда-нибудь в Гонконг или Сингапур или еще куда-нибудь. Много есть мест, куда деньги можно вывести и перепрятать. Честно говоря, я не очень беспокоюсь за их финансовое состояние. Думаю, у них в этом плане все равно все будет гораздо лучше, чем у нас.

– Путин объявил о своем решении баллотироваться в президенты. Сделал это в кругу рабочих на заводе далеко от Москвы. Почему так скромно?

– Не знаю деталей, но в целом все, что творится вокруг т.н. выборов – это попытка привлечь внимание к тому, что, вот мол, у нас сейчас происходит такая процедура. Не могут же они объявить, что мы тут у власти навсегда. Чтобы выглядеть прилично – надо проводить выборы. А значит, как можно больше людей по всему миру должно узнать, что в России проходили выборы, что Путин не узурпатор, а избранный президент. Вот такая у Кремля задача. А какой там у них непосредственно медиа-план по привлечению внимания к этим выборам – честно говоря, мне это не очень интересно.

– Если в 2018-ом Путин без проблем выиграет выборы, что он будет делать в 2024-ом?

– Ну, придумают что-нибудь. Можно опять разыграть комбинацию, как было с Медведевым: выбрать какого-то человека формальным президентом, который через месяц уйдет в отставку. Можно внести поправку в Конституцию, можно придумать какой-то пост «начальника страны», который будет главнее президента.

Если все они дотянут до 2024-го года на своих местах, то конечно, добровольно они их уступать никому не будут. И плевать они хотели на Конституцию и прочие мелочи.

– Есть вариант, что до 24-го года могут и не дотянуть?

– Всегда есть варианты. С большей долей вероятности власть в России сменится не в результате выборов. Это может произойти когда угодно. В разных странах мира такие смены власти происходят – по самым разным поводам. Мой любимый пример Тунис. Где правивший два с лишним десятилетия и регулярно получавший более 90% на «выборах» диктатор лишился своего поста из-за того, что в маленьком провинциальном городе никому не известный торговец овощами совершил самосожжение. Да и в Украине трудно было предсказать, что отказ подписать ассоциацию с ЕС неожиданно окажется триггером, из-за которого президентская власть падет.

В России тоже нечто подобное уже бывало. Как раз на выборах у нас власть никогда не менялась. А вот не на выборах – сколько угодно раз. В конце концов, Путин смертен. Он может заболеть, может умереть, кому-то из его окружения надоест ждать, и так далее.

Недовольство существующим положением вещей у народа есть, и недовольны, по моим эмпирическим ощущениям – процентов 80 граждан России. Но абсолютное большинство из них готовы терпеть. Это тоже важное понятие в русской культуре. Терпеть – потому что они не видят никакого пути к лучшему. Россияне много всего попробовали у себя построить за последний век: империю, коммунизм, социализм, капитализм, демократию – каждый раз какая-то ерунда получалась. Поэтому у людей нет больше энтузиазма и драйва. Люди не верят, что в этой стране можно построить что-то хорошее. Поэтому все живут своей жизнью и с политикой стараются не соприкасаться. Но если начнутся какие-то события – никто защищать эту власть не выйдет.

– Уверены в этом?

– Абсолютно. Ну, может выйдет Кадыров и его небольшая армия. И то потому, что им просто деваться некуда. Без поддержки Москвы кадыровцам в Чечне делать нечего. Их там просто перережут в самом простом физическом смысле. Они живы, лишь пока за ними есть поддержка Кремля. Ну, может выйдут какие-то чиновники еще. Но обычные люди – нет.

Посмотрите на российскую историю. Кто вышел защищать царя в марте 1917-го года? Да что там царя! Не вышли защищать даже православную церковь, хоть на словах страна была православная поголовно. Рушили церкви, убивали священников, и всем это по барабану было. Затем был Сталин, которому все чуть ли не молились, отец родной, но как только произошло развенчание культа личности – тело вынесли из Мавзолея, а по всей стране снесли его памятники. И что? В Грузии только одна демонстрация была, а в России ни одной. Людям совершенно безразлично было все это. Или СССР?

Кто-нибудь вышел на улицы защищать коммунизм или единый Союз? Да плевать всем было! Не будет больше СССР, так не будет.

Что угодно российский народ готов принять, любое развитие событий, и совершенно спокойно с ним смириться.

– То есть нынешняя пропаганда о величии Путина не будет действовать на россиян в долгосрочной перспективе?

– Действие нынешней пропаганды отражается ровно в одном – в том, как люди отвечают в социологических опросах. Да и то только о вещах, не имеющих непосредственного отношения к их жизни. Поверить в то, что в Украине к власти пришли фашисты, а американцы против нас – люди готовы потому что не знают, что там, в Украине и в Штатах. Это далеко от них, и им неизвестно. Но если сказать, что в России никто не ворует, чиновники работают хорошо, а дороги ровные – ни одна пропаганда не сможет убедить людей в этом, так как все это люди видят сами.

– Когда Россия в своем развитии повернула не туда?

– Таких точек можно назвать много. Первая – желание примирить всех со всеми сразу по итогам августа 1991-го, отсутствие полного развенчания коммунистического прошлого, отсутствие суда над деятелями коммунизма. Все то, что Украина проходит сейчас в рамках программы декомунизации, в России это тоже надо было проводить в 1991-1992 годах. Тогда люди готовы были это полностью принять. Но у команды Ельцина была идея, что мы не должны ставить страну на грань гражданской войны, все должны примириться со всеми, у нас новая страна, забыли былые обиды, двигаемся вперед. Тогда это казалось мудро, а сейчас кажется ошибкой.

Второй ошибкой стал насильственный разгон парламента в 1993 году. Тот парламент был совершенно ужасен, дико популистский, ставящий страну на грань развала и гражданской войны. Но все равно, его разгон и последующее принятие Конституции в нынешнем виде – где у исполнительной власти во много раз больше полномочий, чем у законодательной – сделали возможной нынешнюю адскую «вертикаль».

Дальше, выборы 1996 года, когда победить могли коммунисты. Сейчас задним числом я думаю, что это, наверное, было бы лучше. В большинстве посткомунистических стран восточной Европы такое происходило. Наследники бывших компартий побеждали на выборах, на время возвращались к власти, но потом люди видели, что ничего хорошего в этом возвращении нет и на следующих выборах за них уже не голосовали. Зато у них закладывалась традиция, что на выборах власть может проиграть своим оппонентам.

Потом были выборы преемника. Вроде бы, Ельцин в последние годы своей жизни сам признавал, что Путин был не лучшим выбором.

Ну, а уж после того, как Путин был избран преемником, и пришел к власти с помощью взрывов домов в Москве и Второй Чеченской войны, думаю, мы были уже обречены на тот путь, который прошли в последующие 17 лет.

– Почему Путин не смог расстаться с властью в 2008-ом?

– На мой взгляд, это было его самой большой ошибкой. Я, кстати, сам тогда был уверен, что он уйдет, поэтому его вполне поддерживал. При том, что видел кучу его недостатков, но считал: пусть лучше он досидит до 2008-го года, а потом уйдет и продолжит традицию регулярной сменяемости власти.

А то, что он не ушел, лично для меня стало аргументом в пользу того, что Путин знает: на нем висит такое количество преступлений, что если он лишится власти, то не сможет спокойно коротать свой век на пенсии.

Значит, наверное, и дома в Москве взорвались не только из-за чеченских террористов. И к убийствам политических оппонентов, происходившим в 2000-х годах, Кремль был причастен. И ко всему остальному, в чем их обвиняют. Если они не уходят, значит, им есть чего бояться.

– Путин лично мог отдавать приказы расправится с оппонентами или к этому причастны люди из его окружения?

– Думаю, скорее, лично. В России все-таки выстроена некая вертикаль. Другое дело, что какие-то приказы могли звучать в форме абстрактных пожеланий, которые были исполнены с излишним рвением. Если говорить, например, о Немцове, то когда-то на пресс-конференции Путину задали вопрос про его убийство. И он ответил как-то очень странно. Примерно так «я не думаю, что его надо было убивать». Возможно, он сказал, что Немцова надо «наказать» или что-нибудь еще в таком духе. А окружение это истолковало так, как истолковало – вот, мол, «наказали».

– В свой ранний период Путин не вел себя так агрессивно в международной политике, как он это делает сейчас. Почему он изменился?

– Думаю, переломным моментом стало вторжение США в Ирак в 2003-м году. До этого у Путина была идея, что он полноправный член Большой восьмерки, и надо вести себя хорошо, быть со всеми в союзе. 11 сентября 2001-го года, если помните, Путин чуть ли не первым позвонил Бушу, и сразу предоставил все свои военные базы для американских самолетов, летевших в Афганистан. Тогда он пытался заигрывать и с Америкой, и с Западом. А в 2003-м он совместно с президентом Франции Жаком Шираком и канцлером Германии Герхардом Шредером изо всех сил пытались убедить Буша не начинать войну в Ираке. И если бы Буш и Блэр тогда согласились с их доводами, возможно, мировая история пошла бы по-другому. Путин старался бы быть одним из тех «хороших парней», которые влияют на судьбы мира.

Но их не послушали, и Путин подумал: если меня не берут в герои, буду тогда главным злодеем. Теперь в Кремле гордятся, что в американских СМИ все пишут про российский след, что везде теперь его ищут – и в Черногории, и в Германии. Они думают: «наконец, нас стали боятся, наконец, мы опять влиятельны. Боятся – значит уважают».

– Путину никогда не пробовали искать замену?

– Кто? Где такие силы, которые на это способны?

– То есть он один держит в железном кулаке 145-миллионую страну?

– Нет, конечно. Держит он только своих подручных – примерно пятимиллионную армию чиновников и силовиков. Вот для них он, действительно, построил «вертикаль», в которой он царь и бог. Эти люди даже в кругу близких друзей никогда не скажут, что Путина пора менять, просто язык у них не повернется. А остальные 140 миллионов просто выживают как могут.

Александр Шмелев, «Деловая Столица»