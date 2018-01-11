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Новости

Европа намерена и далее сохранять режим санкций против России

«Украинское Радио»
11 января 2018

Политические элиты стран дружественных России не смогут повлиять на процедуру продления санкций. Санкции будут продлеваться каждые полгода, до тех пор пока России не прекратит свою агрессию.

Председательство с 2018-го года в Евросоюзе Болгарии, а в ОБСЕ Италии, стран, политические элиты которых дружелюбно относятся к России, не повлияют на позицию ЕС в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, в эфире «Украинского Радио».

«Для нас политическое урегулирование конфликта на Донбассе — главный приоритет в решении этого вопроса, поэтому позиция ЕС по конфликту на Донбассе никак не изменится в этом году», — сказал он.

«Власти Италии в лице председателя ОБСЕ серьезно настроены способствовать разрешению конфликта на Донбассе. Руководство Болгарии во время председательства в Евросоюзе также будет прилагать все усилия, чтобы мобилизовать все имеющиеся ресурсы и инструменты для помощи Украине», — добавил Мингарелли.

По его словам, санкции в отношении России будут продлеваться каждые шесть месяцев.

Как известно, Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна договариваться с боевиками «ЛДНР» для ввода миротворцев ООН.

«Украинское Радио»

Tags: ЕС, Россия, санкции, Украина, Хьюг Мингарелли

© Гуляй Поле

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